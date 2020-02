Viajes cancelados, ingresos caídos: virus golpea negocios

La propagación del coronavirus por el mundo golpea con fuerza a las empresas, forzadas a suspender la producción, reuniones, eventos y viajes de negocios. Un vistazo a lo más reciente:

Mercados: Los mercados volvieron a sufrir caídas bruscas. El Dow y el S&P 500 cayeron más de 2% en las primeras horas y los bonos del Tesoro cayeron a niveles récord, señal de que los operadores se muestran cautos. Tras una jornada mixta en Asia, los inversionistas vendieron acciones agresivamente en Europa, donde la caída de los índices superó el 3%. Las acciones de las aerolíneas cayeron hasta 10%.

Facebook: Facebook dice que cancela F8, su conferencia anual de desarrolladores, que habitualmente se realiza a fines de abril o principios de mayo en la zona de San Francisco. La empresa está planeando otras maneras de reunir a sus desarrolladores, por medio de streaming, eventos locales y videos. Más de 5,000 personas del todo el mundo asistieron al F8 el año pasado. Facebook dijo que donará US$ 500,000 a organizaciones de bien público de San José, California, donde se ha realizado la conferencia en los últimos años.

Ganancias: AB Inbev, la cervecera más grande del mundo reportó una fuerte caída de la demanda en China, con una pérdida de ingresos estimada en US$ 285 millones hasta el momento. Paypal dice que su previsión de ingresos para el 2020 estará en el extremo inferior de su franja de US$ 4,780 a US$ 4,840 millones. El aeropuerto de Fráncfort ofrece a su personal licencias sin sueldo o reducciones temporarias de las horas de trabajo para manejar los costos de una fuerte disminución del tráfico aéreo.

Viajes de negocios: La gigantesca empresa suiza de alimentos Nestlé, fabricante de Nespresso, Kit Kat y San Pellegrino dijo a sus 291,000 empleados en el mundo que desistan de los viajes de negocios internacionales hasta el 15 de marzo y reemplacen los viajes internos por “métodos de comunicación alternativos donde sea posible”. El fabricante de cosméticos francés L’Oreal, que emplea a 86,000 personas y posee las marcas Maybelline y Lancome, emitió una medida similar hasta el 31 de marzo.

China: Las pequeñas empresas privadas que son el motor de la economía china regresaron a un tercio de sus niveles normales después que los controles antivirus cerraron fábricas, tiendas y restaurantes, dijeron los reguladores el jueves. El Partido Comunista gobernante se declaró confiado en que los 18 millones de empresas pequeñas y medianas se recuperen rápidamente. Esta categoría incluye a la mayoría de los restaurantes, fábricas, tiendas y otras empresas del sector privado que generan los nuevos empleos y riqueza.

Tecnológias: Se pronostica que el virus afectará el mercado global de las computadoras personales, según la firma de investigaciones especializada IDC, que prevé una caída del 9% en las ventas de desktops, notebooks y tablets para el 2020. Las fábricas chinas que producen componentes cruciales han sufrido un cierre prolongado que provocará una fuerte escasez de la oferta en el segundo trimestre, según IDC. Dijo que el virus también provoca una caída de la demanda.