Los administradores de fondos están retirando dinero de los fondos de bonos de mercados emergentes al ritmo más rápido en meses, a medida que aumenta el nerviosismo por el endurecimiento de las condiciones monetarias y la amenaza de un conflicto por las tropas rusas en la frontera con Ucrania.

El ETF iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (EMB), de US$18,400 millones, perdió US$387 millones el lunes, la mayor salida desde marzo. El ETF Invesco Emerging Markets Sovereign Debt (PCY), de US$2,500 millones, registró retiros por US$50 millones, el mayor monto en más de un año.

Las pérdidas se producen mientras los inversionistas se preparan para que los encargados de las políticas de la Reserva Federal indiquen que subirán las tasas en marzo al final de su reunión del miércoles, mientras la inflación se dispara en Estados Unidos en medio de los problemas en las cadenas de suministro y un repunte de la recesión económica provocada por la pandemia. Esas expectativas han provocado un comienzo de año volátil para los bonos estadounidenses, a los que tradicionalmente son sensibles sus pares del mundo en desarrollo.

“Los diferenciales se amplían a medida que la Fed se vuelve más agresiva”, dijo Win Thin, jefe global de estrategia cambiaria de Brown Brothers Harriman & Co. en Nueva York. “Muchos de los flujos generados por la flexibilización cuantitativa fueron a parar a los mercados emergentes y al alto rendimiento. Con el endurecimiento cuantitativo que se avecina junto con las subidas de tasas, no veo cómo no se amplían más los diferenciales”.

Mientras tanto, se está gestando un posible conflicto entre Rusia y Occidente a medida que Moscú refuerza las tropas en la frontera con Ucrania. La cuestión geopolítica ha hecho temblar a los mercados, afectando a todo, desde las materias primas hasta los bonos, las acciones y las divisas. Los estrategas advierten que un conflicto puede ser una de las mayores amenazas para los mercados en 2022, y la acumulación de tensión por sí sola podría arrastrar a los bonos del mundo en desarrollo en el corto plazo, escribieron el lunes en una nota los estrategas de Morgan Stanley Simon Waever, Pascal Bode, Emma Cerda y Belle Chang.

“Por ahora, creemos que los inversionistas están mejor esperando hasta que haya señales de que la liquidación del Tesoro de EE.UU. llegue a su punto máximo”, escribieron. “Existe el riesgo de que estemos tratando de ser demasiado simpáticos cuando se trata de calcular el tiempo de un piso, especialmente dado el creciente sentimiento negativo sobre los mercados emergentes y la proximidad de la primera alza de la Fed, lo que podría conducir a un cambio”.