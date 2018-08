Venezuela en zozobra por reconversión monetaria que arranca el lunes

La reconversión monetaria que entra en vigencia el próximo lunes y con la que se le eliminarán cinco ceros a la moneda venezolana, el bolívar, mantiene a los ciudadanos del país suramericano en zozobra, alertaron comerciantes, empresarios y el Parlamento, de mayoría opositora.

"Aquí nadie sabe efectivamente cómo va a ser el billete que va a salir a la calle", dijo en una rueda de prensa el presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, el diputado Rafael Guzmán.

El parlamentario cuestionó la "falta de información" sobre la reconversión y sobre la nueva familia de billetes que empezará a circular el lunes, una fecha que el Gobierno considera como el inicio del "milagro económico" para salir de la crisis.

La instancia parlamentaria desestimó el éxito que se ha augurado el Ejecutivo pues, argumentó, "no se ha tomado una sola medida para frenar la hiperinflación" y el Gobierno no genera "confianza" como actor económico.

Reiteró que el Legislativo ha rechazado la medida decretada por el Ejecutivo por carecer de otros ajustes que permitan enfrentar de forma "completa" la hiperinflación nacional que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), cerrará el año en 1’000,000%.

El Gobierno venezolano también ha anunciado otras medidas para enfrentar la grave crisis económica en el país, entre ellas la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, que penaba hasta con 15 años de cárcel las transacciones en moneda extranjera en Venezuela, pero para la Cámara esta medida tampoco es suficiente.

En el pronunciamiento, Guzmán restó importancia a la despenalización de esta ley aprobada recientemente por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pues, dijo, el Gobierno mantiene el control cambiario, un sistema que estimula la "corrupción", según señaló.

"Son más dudas que aciertos los que vamos a tener que enfrentar a partir del 20 de agosto el único responsable de la zozobra que estamos viviendo todos los venezolanos es el Ejecutivo", dijo y estimó que, de seguir como va el Gobierno, "al cabo de unos dos meses, tres meses, nosotros vamos a estarle quitando más ceros a la moneda".

En tanto que, la principal patronal de Venezuela , Fedecámaras, se expresó en la misma línea al señalar que "no se han cumplido los pasos que se requieren" para que el proceso de reconversión no sea "traumático" como, asegura, se está viendo en la actualidad.

El portavoz de Fedecámaras, Fernando Cepeda dijo que los empresarios no saben con exactitud si los bancos disponen ya de la cantidad de dinero del nuevo cono monetario suficiente para respaldar las operaciones "que se dan día a día en cualquier actividad normal de cualquier país".

Recordó que el cono monetario que empezará a dejarse atrás el próximo lunes tuvo una presencia atropellada y nunca existió en cantidades suficientes para satisfacer la demanda, lo que trajo como consecuencia su venta ilícita a un costo "hasta 400%" mayor, aunque Efe pudo constatar que los billetes se vendían hasta en 1,000% de su valor.

Cepeda reiteró que en vista de que tampoco ha habido precisión con respecto al tiempo en que convivirán los billetes de los dos conos, el Gobierno de Nicolás Maduro debería hacer una verdadera campaña informativa en la que se expliquen estos aspectos.

Asimismo, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui, indicó que los comerciantes están "haciendo un gran esfuerzo para ajustar todo lo que se tiene que ajustar y sobre todo entender cómo es el tema" de la reconversión.

Uzcátegui también manifestó su preocupación por otra medida anunciada por el Ejecutivo, la del incremento del precio de la gasolina a estándares internacionales y que será subsidiada solo para aquellos que se inscriban en un censo que culminará a el viernes.

"El presidente de la república hablaba de que íbamos a quedar a precios internacionales, eso implicaría elevar el precio de la gasolina a US$ 1.10 o US$ 1.16 esperemos que no sea así porque si lo llevamos a la tasa remesa estaríamos pagando cuatro millones de bolívares", dijo.

Con todo, Uzcátegui instó a los venezolanos mantener la calma, pese a no tener clara la información y les recomendó estar atentos a las informaciones que se vayan dando con el pasar de los días.