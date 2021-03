Una comisión legislativa de la chavista Asamblea Nacional de Venezuela que no es reconocida por la comunidad internacional, pretende citar a comparecer a las esposas de cuatro dirigentes opositores en el marco de una investigación por presunta corrupción, algo que los opositores ponderaron como una falta de límites éticos, propio de una dictadura misógina.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de casi absoluto control oficialista, instaló una comisión especial para investigar la gestión del anterior quinquenio legislativo, que estuvo dominado por la oposición, con Juan Guaidó a la cabeza en los últimos dos años hasta este enero.

El diputado José Brito, un disidente de la oposición que preside la comisión, pidió esta semana a la AN una prórroga de 30 días, que le fue concedida, para seguir investigando presuntas irregularidades cometidas entre el 2016 y enero del 2021 y, para avanzar en ello, solicitó las comparecencias de decenas de personas.

Los citados

Entre los señalados están Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por algunos países, los expresidentes de la Cámara Julio Borges y Henry Ramos Allup, así como el opositor Leopoldo López, que actualmente vive en Madrid, y el excandidato presidencial Manuel Rosales.

La lista incluye a Fabiana Rosales, Diana D’Agostino y Lilian Tintori, esposas de Guaidó, Ramos Allup y López, respectivamente, así como a Rosaura Valentini, esposa del dirigente y exprisionero político Yon Goicoechea.

Brito dijo que, según estimaciones, la actuación de estas personas produjo “pérdidas a la nación” por el orden de US$ 194,000 millones y adelantó que la AN hará público el resultado de estas investigaciones, si bien no mostró ninguna prueba que respaldara sus acusaciones.

Los opositores mencionados, junto a otras decenas más, así como las esposas de cuatro de estos dirigentes son los “protagonistas de parte de la tragedia nacional”, según el legislador, en alusión a la acuciante crisis nacional que tiene a la mayoría de la población en pobreza extrema.

La AN aprobó la prórroga de la investigación pero no las citaciones a las personas señaladas, al menos no expresamente durante la sesión del jueves. Sin embargo, Brito espera que estas comparecencias comiencen la próxima semana.

Arremetida

En un comunicado, la oposición expresó su “absoluto repudio a la continuación de la arremetida impulsada por los voceros de la dictadura y sus títeres”, aunque no explicó si los señalados acudirán al Parlamento, cuya legitimidad es cuestionada por el antichavismo.

Se trata, según el grupo opositor que lidera Guaidó, de una nueva serie de amenazas que incluye a las esposas de algunos de estos dirigentes sin ningún tipo de pudor.

“Es, más allá de un sin sentido, una absoluta falta de límites éticos el incluir a las familias de los dirigentes políticos en la ya conocida persecución de la dictadura contra las voces disidentes del país”, señala el escrito.

A juicio del antichavismo, esta acción muestra la falta de condiciones que existen en Venezuela para hacer política y que en el país, bajo el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro, ¨”no hay ningún tipo de garantía de seguridad personal o familiar para poder elevar la voz en nombre de nuestros ciudadanos.

Por lo anterior, la oposición hace un llamamiento a la comunidad internacional “ante las posibles consecuencias de esta arremetida”.