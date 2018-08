Los US$ 9 extras que mantienen a los venezolanos en la miseria Con el salario anterior, en teoría, un venezolano devengaba mensualmente 52 bolívares soberanos o US$ 21 y ahora percibirá US$ 30, lo que sigue dejando a los trabajadores del país petrolero en la miseria.

Éxodo de venezolanos. Éxodo de venezolanos.