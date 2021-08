El principal acto en conmemoración de los 196 años de independencia de Bolivia sacó a relucir este viernes las tensiones políticas y sociales que arrastra el país desde el 2019 entre quienes afirman que hubo un “golpe de Estado” y quienes apuntan a un fraude en los fallidos comicios generales de ese año.

La sesión de honor de la Asamblea Legislativa se instaló en La Paz en el flamante edificio del Parlamento construido detrás del viejo Palacio Legislativo y con el mensaje al país del presidente, Luis Arce, como centro de atención.

Entre los invitados estuvieron el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el cuerpo diplomático acreditado en el país y representantes de organizaciones sociales afines al Gobierno, además de un nutrido grupo de militantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Dos discursos diferentes

Como antesala, tomó la palabra el vicepresidente del país y presidente del Legislativo, David Choquehuanca, cuyo discurso estuvo orientado a los objetivos e ideales de cara al bicentenario del país que se conmemorará en el 2025.

El vicepresidente habló de “volver al camino del equilibrio” así como retomar las rutas “del respeto”, “del consenso” y “de la paz”.

Choquehuanca advirtió que “reparar una injusticia con otra injusticia es señal de no haber logrado cambios estructurales profundos”, propuso una justicia sin impunidad ni corrupción y “con reparación de daños para cerrar heridas”.

“La democracia es ponernos de acuerdo y si no somos capaces de lograr acuerdos o consensos es porque no convencemos o no tenemos razón, es ahí cuando la patria se pone en grave riesgo, cuando se busca vencer en lugar de convencer”, remarcó.

Cuando Arce tomó la palabra, la polémica se desató cuando se refirió al Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez al que suele referirse como “de facto”.

El mandatario acusó al Ejecutivo transitorio de causar una crisis en “varias dimensiones” e insistió en que emergió de un “golpe de Estado” y que fue “inconstitucional e ilegítimo”.

“No descansaremos, desde el ámbito de nuestras competencias, de exigir el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado, quienes deben responder ante la Justicia por los actos ilegales, ilegítimos y violentos”, sentenció el jefe de Estado.

Bochorno en el día patrio

La primera alusión que hizo Arce al “golpe de Estado” provocó la reacción airada de las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos que corearon a los gritos que hubo fraude y tacharon de mentiroso y títere al mandatario.

En el momento más incómodo, Arce permaneció por algunos minutos en silencio mientras que los gritos y acusaciones entre el oficialismo, que tiene mayoría en el Parlamento, y la oposición se hicieron más intensos.

Los legisladores de MAS mostraron por su parte carteles con la inscripción “fue golpe” y desde los balcones superiores los militantes del MAS tildaban a los opositores de “asesinos”, “mediocres” y “corruptos”.

Las veces que Arce intentaba retomar la palabra era interrumpido por opositores que sarcásticamente lanzaban carcajadas cuando mencionaba alguna cifra y de sus propios partidarios que lo aplaudían y alababan a gritos cada que finalizaba una frase.

Reacciones y críticas

En un mensaje difundido en redes sociales, el expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, se refirió a un momento “oscuro y poco prometedor” al considerar que Arce no está cumpliendo con su promesa de “construcción de un espacio de reconciliación y de paz”.

Mesa acusó al oficialismo de inventar “verdades paralelas” y exigió al Ejecutivo que garantice la independencia del Órgano Judicial.

En Twitter, el también expresidente Jorge Quiroga calificó al mandatario de “atolondrado y aturdido”, pues “insultó y descalificó -otra vez- a la gestión pasada” y “recicló promesas incumplidas de 14 años”, en alusión a la anterior gestión del MAS.

“No vamos a permitir que el presidente Arce utilice su ventaja para mentirle al país. Ahí está el títere de Evo Morales”, dijo el diputado de la opositora Creemos Edwin Bazán en un video que grabó en pleno hemiciclo durante la intervención del mandatario.

Las celebraciones por la independencia boliviana fueron modestas nuevamente y estuvieron restringidas por la pandemia del COVID-19, sin los habituales desfiles cívicos masivos de otros años.