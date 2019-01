UE pide a países endurecer controles sobre visas doradas

La Unión Europea advirtió a varios países que endurezcan sus controles al otorgar pasaportes y visas a extranjeros ricos, ante temores de que los solicitantes violen las leyes sobre seguridad, lavado de dinero e impuestos.

Varios gobiernos de la UE han recibido más de 6,000 ciudadanos y cerca de 100,000 residentes nuevos mediante pasaportes y las llamadas visas doradas en la última década, atrayendo unos 25,000 millones de euros (US$ 28,000 millones) en inversiones extranjeras directas, según las organizaciones anticorrupción Transparencia Internacional y Testigo Global.

En su primer informe sobre esos planes, la Comisión Europea dijo que esos documentos emitidos en un país pueden abrir una puerta trasera a la ciudadanía o residencia en los 28 estados.

La comisionada de Justicia, Vera Jurova, dijo que las visas doradas son el equivalente de "abrir la puerta dorada a Europa para algunos privilegiados".

"Queremos más garantías relacionadas con la seguridad y contra el lavado de dinero. Esperamos mayor transparencia", dijo a la prensa en Bruselas.

Bulgaria, Chipre y Malta ofrecen pasaportes a inversionistas que no tienen conexiones reales con esos países, ni siquiera la obligación de vivir ahí, mediante el pago de 800,000 a 2 millones de euros (US$ 909,000 a US$ 2.3 millones).

Veinte estados de la UE ofrecen visas a cambio de inversiones: Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumania.

Los montos van desde los 13,500 euros a más de 5 millones de euros bajo la forma de inversiones de capital o en propiedades, compra de bonos, pagos al erario o donaciones a obras de bien público.

Chipre endureció los controles el año pasado cuando la acusaron de ofrecer "pasaportes por dinero". Dijo que otorgará como máximo 700 pasaportes por año.

Al preparar el informe, los investigadores de la comisión encontraron obstáculos en la búsqueda de información clara sobre el manejo de los planes, el número de solicitantes y su origen y cuántas visas se otorgan o rechazan. Observaron que los países ofrecen escasa o nula información sobre los solicitantes.

El informe halló que los controles de seguridad son insuficientes y recomendó el uso de bases de datos como la que controla la zona europea de desplazamientos libre de pasaportes. Dijo que también es necesario endurecer los controles para evitar la violación de leyes sobre lavado de dinero y denunciar la evasión fiscal.

El comisionado de migración, Dimitris Avramopoulos, dijo que la Comisión "velará por el pleno cumplimiento de la ley".