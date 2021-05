Uber Technologies Inc lanzó un programa de viajes en colaboración con la Casa Blanca para promover la vacunación contra el COVID-19, ofreciendo a los estadounidenses un descuento de hasta US$ 25 por cada uno de sus viajes de ida y vuelta a un centro de vacunación.

Los clientes que hayan reservado una cita para vacunarse pueden solicitar un viaje a través de la aplicación de Uber y no pagarán nada si el viaje cuesta menos de US$ 25, o bien recibirán un descuento de US$ 25, dijo la empresa.

Los conductores recibirán el pago completo del viaje, agregó Uber.

Dado que dos de las tres vacunas COVID-19 disponibles en Estados Unidos requieren dos inyecciones, Uber pagaría un máximo de US$ 100 por pasajero en el marco del programa. Un portavoz de la empresa dijo que Uber no tiene una estimación del número de viajes de vacunación que espera proporcionar.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hace dos semanas la asociación con Uber y su rival Lyft Inc en un esfuerzo por impulsar las tasas de vacunación contra el COVID-19 en un momento en que la demanda de vacunas en el país ha disminuido.

Muchos estados están ofreciendo incentivos, desde comida y bebidas gratuitas hasta la posibilidad de ganar la lotería, para conseguir que más estadounidenses se vacunen contra el COVID-19.

Biden se ha fijado el objetivo de conseguir que el 70% de los adultos estadounidenses se vacunen antes del 4 de julio, para que el país pueda reabrir con seguridad durante las celebraciones y las personas puedan tener pequeñas reuniones por el Día de la Independencia.

Hasta el jueves, un 48% de los estadounidenses ha recibido al menos una dosis de la vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Para Uber y Lyft los esfuerzos de vacunación se producen en momentos en que ambas empresas intentan que sus conductores y pasajeros vuelvan a viajar, para recuperar los ingresos perdidos durante la pandemia.

Lyft ha dicho que los clientes que reserven un viaje para vacunarse recibirán un descuento de US$ 15 por viaje.

Los descuentos en los viajes a nivel nacional se basan en los programas de vacunación que Uber y Lyft pusieron en marcha a finales del año pasado para ayudar a las comunidades vulnerables que carecen de acceso a la salud y al transporte.