Plenamente inmunizado, Carson McCarns se siente seguro de viajar a las playas de Costa Rica. Como este estadounidense de 23 años, cientos de turistas extranjeros están revitalizando el turismo, motor económico de este país, afectado por un repunte en los casos de covid.

Pese a estar viviendo su momento sanitario más crítico desde que estalló la pandemia del coronavirus, Costa Rica mantiene un panorama que le permite ser optimista respecto de su reactivación. A ello se suma una estabilización en el consumo interno y exportación.

Después de un 2020 complicado, “cuando subió la vacunación en Estados Unidos [en 2021], aumentó la llegada de turistas a Costa Rica”, dijo a la AFP el ministro de Turismo, Gustavo Segura.

La llegada de turistas estadounidenses en febrero y marzo fue equivalente al 30% de los que vinieron en esos meses en 2019. En abril, fue el 60% y “en los primeros 15 días de mayo, finalmente se reportaron más entradas, para un crecimiento de 11%”, la primera cifra positiva para el turismo extranjero desde el inicio de la pandemia, agregó el funcionario.

Carson McCarns, oriundo de Connecticut y residente del estado de Washington, llegó junto a tres amigos el viernes 21 de mayo y permanecerá hasta el 6 de junio.

”Tuve confianza de venir porque ya me vacuné, además, sé que hay muchas cosas para hacer al aire libre. No soy científico, pero creo que Costa Rica es seguro porque permite ese turismo, sin aglomeraciones y no en lugares cerrados”, dijo desde playa Jacó, en la provincia de Puntarenas.

Por ahora no se ve en un incremento de visitantes europeos. Mientras tanto, el país lucha por acelerar el turismo local, otra vez contraído por restricciones a la movilidad para disminuir los más de 2,200 casos diarios de las últimas dos semanas. Costa Rica es el sexto país del mundo con más contagios por cada 100,000 habitantes (526), de acuerdo a datos de la AFP.