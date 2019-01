Trump afirma que es posible un acuerdo comercial con China tras negociaciones No obstante, advirtió que "si logramos un acuerdo ciertamente no tendremos sanciones y si no logramos un acuerdo las tendremos".

Donal Trump junto a su par chino, Xi Jinping, (Foto: AFP) Donal Trump junto a su par chino, Xi Jinping, (Foto: AFP)