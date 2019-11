Donald Trump dijo que el acuerdo del brexit de Boris Johnson dificultará que el primer ministro británico logre un acuerdo comercial con Estados Unidos después de que el Reino Unido abandone la Unión Europea.

En una entrevista con el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, en LBC Radio, el presidente estadounidense dijo que ambos países podrían alcanzar "cifras más altas" si Johnson lograra una ruptura más limpia con la UE.

"Queremos comerciar con el Reino Unido y ellos quieren comerciar con nosotros", dijo Trump. "Bajo ciertos aspectos del acuerdo, no podemos hacerlo, no podemos comerciar, no podemos hacer un acuerdo comercial con el Reino Unido", señaló. "Según algunos acuerdos estamos excluidos, lo cual es ridículo, por cierto".

Johnson, que el 17 de octubre llegó a un nuevo acuerdo sobre el brexit con Bruselas, está buscando un acuerdo comercial rápido con EE.UU. para mostrar las oportunidades disponibles para el comercio con el resto del mundo después de que Gran Bretaña abandone el Mercado Único de la UE.

La advertencia de Trump sugiere que no será tan sencillo como esperan sus ministros.

Jeremy Corbyn, líder del opositor Partido Laborista, dijo en un discurso el jueves refiriéndose a Johnson que “su tóxico acuerdo comercial del brexit con Trump podría generar más de 500 millones de libras por semana de dinero del NHS [Servicio Nacional de Salud del Reino Unido] para grandes empresas farmacéuticas”.