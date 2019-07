Three Gorges analiza adquisición de chilena Aela Energía

China Three Gorges Corp. está considerando una oferta para una adquirir la participación mayoritaria de la firma Actis LLP en la productora chilena de energía renovable Aela Energía, según personas con conocimiento del asunto.

Una venta podría valorar a Aela Energía entre US$ 800 millones y US$ 1,000 millones, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas. Actis, con sede en Londres, que posee 60% de la compañía, podría comenzar una venta en septiembre, dijeron. Mainstream Renewable Power Ltd. posee la participación restante.

La estatal China Three Gorges ha estado observando activos en América Latina en vista de que el gobierno fomenta la inversión en energía renovable. Está sopesando un acuerdo para ganar el control del negocio brasileño de EDP-Energias de Portugal SA mediante la fusión de los activos de las compañías en el país, informó Bloomberg News el mes pasado.

Aela Energía opera un parque eólico de 33 megavatios y está construyendo otros 300 megavatios de capacidad eólica en Chile. Actis invirtió en Aela en el 2013. China Three Gorges está sopesando una oferta por toda Aela Energía, dijo una de las personas, aunque no estaba claro si Mainstream Renewable Power planea vender su participación de 40%.

China Three Gorges no respondió de inmediato las llamadas telefónicas y un fax en los que se solicitaba comentarios. Un portavoz de Actis declinó hacer comentarios, mientras que un representante de Mainstream Renewable Power dijo que no podía hacer comentarios de inmediato.

Aela dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que no hay un proceso de venta en curso, y la compañía actualmente se está enfocando en operar su instalación de Cuel y construir sus proyectos Sarco y Aurora.