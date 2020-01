Linda (54 años), consultora de eventos en Los Ángeles, sabe de números y no es desorganizada. Pero sus finanzas personales son un entrevero: tiene catorce tarjetas de crédito, cinco hipotecas, seis pólizas de seguros y un fondo para emergencias en un banco, entre otros productos. Desde hace mucho, pelotones de asesores han ayudado a los ricos a invertir, minimizar sus impuestos y pasar dinero de generación en generación; el resto ha tenido que arreglárselas por su cuenta.

“La relación de la gente con el dinero está rota”, señala Martin Gronemann, socio de ReD Associates, firma que utiliza la antropología para asesorar empresas y que estima que las finanzas personales son una mayor fuente de estrés que la delincuencia o la salud.

Pero ahora las empresas financieras están compitiendo para democratizar la administración del patrimonio. El 8 de diciembre, Goldman Sachs, que solía no aceptar personas con menos de US$ 25 millones, anunció que su asesor automatizado atenderá clientes con fondos a partir de US$ 5,000 para invertir. El 14 de diciembre, la administradora de activos Vanguard, que maneja cerca de US$ 6 millones de millones, se unió a la gigante tecnológica china Alipay para asesorar clientes que posean al menos 800 yuanes (US$ 114).

Este sector está fragmentado y listo para un cambio. La líder global, UBS, posee el 3% del mercado y es la única en el top 4 en Europa, Asia y Estados Unidos. Estratifica a sus clientes de manera similar que las aerolíneas. Los “pudientes”, con activos entre US$ 300,000 y US$ 1 millón, reciben servicios de clase económica plus, con opción de invertir en fondos ya existentes. Los de “alto patrimonio neto”, con hasta US$ 15 millones, son la clase ejecutiva. Pueden conversar con asesores y elegir en qué valores invertir.

Los de “ultra alto patrimonio neto” son la primera clase, con acceso a fondos de capital de riesgo y de cobertura de divisas, además de amenidades como cenas y partidas de golf. Los de alto patrimonio no pagan más de 1% en comisiones, mientras que los pudientes pagan más de 2%, por un servicio inferior. La clase económica no recibe ningún servicio, pese a que el ahorro para jubilación es el segundo compromiso financiero que la mayoría de adultos realiza.

O sea que hay mucho dinero sobre la mesa. Según la firma consultora Oliver Wyman, los pudientes —con US$ 21 millones de millones en activos— y quienes están debajo de ellos —con US$ 51 millones de millones—, tienen tanto para invertir como los de alto patrimonio. El problema es que asesores y tiempo son costosos.

Tres factores conspiran contra el abaratamiento de los servicios. El primero es la tecnología. En el 2001, Credit Suisse lo intentó con una red online paneuropea, pero el costo se quintuplicó, en parte porque usó enormes servidores. Hoy, la data está en la nube, de modo que las empresas pueden usar apps en lugar de codificar todo. Segundo, la competencia ha reducido los márgenes de ganancia; el valor de mercado de un centenar de administradoras de patrimonio se contrajo 15% el último año. Tercero, las tasas de interés negativas erosionan el dinero de las masas, pues alrededor de la mitad está en depósitos bancarios.

Esto ha desatado una carrera entre bancos, fintech y firmas de inversión, y para triunfar se necesitan ciertas fortalezas, sostiene Matthias Memminger, socio de la consultora Bain: tecnología, marcas confiables, marketing y calidad humana. Los bancos especializados poseen las últimas tres, pero su desempeño es pobre. Las startups tienen el perfil opuesto: sus asesores automatizados generan recomendaciones tras formular preguntas simples y sus comisiones son bajas. Pero sus marcas son débiles, así que les es más costoso conseguir clientes, quienes solo les confían sumas pequeñas.

Brokers y administradoras de activos también poseen buena tecnología, que utilizan para compilar data y ejecutar transacciones, pero su experiencia es estructurar productos de inversión, no en distribuirlos; ayudan a la gente a perseguir metas de inversión, no a planificar su vida financiera. A fin de adquirir todas las fortalezas, los contendores están aunando fuerzas.

En mayo, Goldman Sachs pagó US$ 750 millones por United Capital, administradora experta en tecnología. BlackRock ha financiado a Scalable Capital, servicio digital cuyo asesor automatizado es usado por bancos como ING y Santander. Las aseguradoras también se están sumando; Allianz se ha aliado con la asesora británica Moneyfarm.

El resultado lógico serán plataformas —quizás súper apps— que permitan que los clientes construyan sus propios mosaicos de productos financieros. Pero el modelo aún no ha sido testeado ante malos tiempos económicos.

La volatilidad hace que los clientes financieros valoren el contacto humano, señala Christian Edelmann, socio de Oliver Wyman. La firma estima que el ratio financiero de las mayores administradoras de patrimonio saltaría de 77% a 91% en recesión. Está por verse cómo les iría a las administradoras masivas ante esa situación.