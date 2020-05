El covid-19 está poniendo a prueba a la humanidad. ¿A qué pacientes conectar a ventiladores si la capacidad hospitalaria es limitada? ¿Cuánto deben durar las restricciones, considerando su inmenso costo? ¿Cuán generosa debe ser la ayuda estatal, teniendo en cuenta que se podría propiciar su uso inadecuado? Estas preocupaciones, llamadas “riesgo moral” por los científicos sociales, han sido tenues durante la pandemia, y eso es lo apropiado; pero no pueden ser aplazadas para siempre.

El riesgo moral describe situaciones en las que los costos de una conducta riesgosa no son asumidos solamente por quienes se comportan así, sino también por terceros. Por ejemplo, un seguro contra incendios podría provocar actitudes imprudentes, como no cambiar las pilas del detector de humo, pues parte del potencial daño es cubierto por la póliza.

Las inquietudes morales suelen surgir en épocas de crisis, cuando los gobiernos enfrentan presión para salvar instituciones por el bien de la economía. Ayudas demasiado generosas para bancos tambaleantes podrían generar más toma de riesgos y crisis más profundas en el futuro si los banqueros apuestan a que serán salvados nuevamente.

Casi nunca el riesgo moral ha sido tan amplio como ahora. Para ralentizar la propagación del covid-19, los países han cerrado gran parte de sus mercados; y para evitar que las pérdidas de ventas y empleos se traduzcan en bancarrotas y pobreza, los gobiernos han inyectado enormes ayudas a familias y empresas. El FMI estima que, en promedio, este año el déficit fiscal en los países avanzados excederá el 10% del PBI.

Además de gasto directo, muchos países han puesto a disposición vastos montos en préstamos y garantías. Los bancos centrales también han actuado. Por primera vez, la Reserva Federal (Fed) está comprando deuda de alto rendimiento y bonos emitidos por gobiernos estatales y locales estadounidenses. Esta incursión en nuevos rubros podría modificar las percepciones de riesgo, en un mercado en el que los estándares de ciertos instrumentos de deuda ya estaban deteriorados.

La posibilidad de que la Fed apuntale permanentemente el mercado podría generar mayor deuda emitida en términos dudosos. Gobiernos estatales con estrecheces presupuestales podrían abordarlas con menos seriedad ante la expectativa de que la Fed intervendrá, lo que elevará el costo de cualquier futuro default o rescate. Inquietudes similares han surgido en otros contextos. A un puñado de senadores republicanos les preocupa que seguros de desempleo más cuantiosos forjen una masa de trabajadores deseosos de ser despedidos.

“Sin medidas, la población y las empresas intentarían arreglárselas como lo hacen en tiempos normales, con lo que propagarían el virus y prolongarían su brote”.



No obstante, los economistas han estado bastante serenos respecto del riesgo moral de las medidas implementadas para combatir la pandemia, por varios motivos. Para empezar, sin estas medidas, la población y las empresas intentarían arreglárselas como lo hacen en tiempos normales, con lo que propagarían el virus y prolongarían su brote.

También cuenta lo oportuno de las medidas. Se requirió la toma de acciones urgentes y amplias para evitar la devastación económica y el pánico del mercado cuando se impusieron las cuarentenas. Las intervenciones diseñadas para minimizar el riesgo moral —como direccionar la ayuda a personas y empresas más necesitadas, y estrechar el monitoreo para detectar y detener malas conductas—, hubiesen distribuido la ayuda con demasiada lentitud y mezquindad.

Además, las preocupaciones de riesgo moral aplican a riesgos que podrían ser reducidos —por ejemplo, poniendo pilas al detector de humo—. Sin embargo, hasta la más prudente empresa o familia tendría problemas para soportar un shock que la prive de casi todos sus ingresos durante meses. Por ello, la ayuda en estos tiempos tiene menos probabilidad de distorsionar el comportamiento futuro que los rescates implementados en periodos de dificultades más mundanas.

Pero las preguntas sobre riesgo moral no pueden posponerse eternamente y algunas se harán más acuciantes a medida que amaine la pandemia. Cuando llegue esa etapa, las economías necesitarán abundante ayuda para recuperarse, la misma que tendrá que estructurarse cuidadosamente a fin de proporcionar asistencia razonable y, en paralelo, se determine que las reglas creadas para la pandemia ya no serán aplicables. Si algunas no pueden ser eliminadas, será necesario contar con capacidad supervisora y reguladora para prevenir malas conductas.

Para los años posteriores, se avecinan decisiones más difíciles. El covid-19 puede parecer un desastre global excepcional, pero la amenaza del cambio climático hará que las calamidades naturales de gran magnitud no sean tan infrecuentes. Por tanto, podría hacerse más difícil que los gobiernos declaren verosímilmente que la ayuda brindada durante tales desastres será única, que es lo que se necesita declarar para desincentivar conductas irresponsables y detener la acumulación de riesgos.

Es correcto que hoy los gobiernos ayuden sin dudarlo, pero los años venideros forzarán a las sociedades a exigir mayor responsabilidad personal y colectiva.