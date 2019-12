Los premios Nobel suelen ser otorgados en reconocimiento de ideas que, más o menos, ya tienen garantizado un legado. Pero a veces suscitan el debate. Este año, el galardón en Economía, conferido a Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer, fue inusual porque son relativamente jóvenes y sus contribuciones son recientes. Esto ha avivado la discusión en torno al rumbo de la profesión.

Concedido a principios de octubre, el premio reconoce los esfuerzos de los laureados en el uso de la prueba controlada aleatorizada (RCT) para responder preguntas de ciencias sociales. En una RCT, los investigadores evalúan el efecto de una medida de política gubernamental vía la distribución de participantes en grupos, en los que solo algunos han recibido la medida. Los ganadores del Nobel la aplicaron para estudiar la efectividad de programas contra la pobreza en países en desarrollo.

Por ejemplo, Kremer suponía que la salud precaria afecta el aprendizaje al reducir la asistencia al colegio. Usando la aleatorización para programar la atención contra parásitos intestinales que recibirían pupilos de diferentes escuelas, Kremer y su coautor, Edward Miguel, hallaron que la desparasitación mejoró la salud y la asistencia —pero no el rendimiento escolar—. Su trabajo ha sido muy aplaudido, antes y después del Nobel, pero sorprendentemente, dado su éxito práctico, también ha enfrentado muchas críticas.

Los defensores argumentan que la RCT es el “patrón oro”, mejor que cualquier otro enfoque analítico para determinar qué ocasiona qué. Pero otros economistas dicen que no. Angus Deaton, también premio Nobel, sostiene que la RCT no merece un estatus especial, pero que debe ser usada cuando el contexto lo exija. Martin Ravallion, exdirector de Investigación del Banco Mundial, ha subrayado que la insistencia en la RCT sesgará la orientación de las investigaciones, dado que no todas las preguntas económicas pueden ser estandarizadas.

Luego están los dilemas éticos. Una RCT podría testear el efecto económico de un tratamiento que mejore el bienestar —como medicinas antiparasitarias—, lo que significa que algunos participantes no accederán al mismo, al menos por un tiempo. Las desigualdades de poder también son un problema. Deaton señala que en los países en desarrollo los investigadores suelen ser de piel “más clara”, más pudientes y mejor instruidos que los participantes. Informarles sobre la naturaleza de la prueba puede modificar su comportamiento y sesgar los resultados.

Otras críticas se centran en los fundamentos. Nadie cuestiona que las políticas que reducen enfermedades y mejoran la educación en países pobres sean bienvenidas. Pero algunos economistas sospechan que tales intervenciones son solo paliativos y no pasos rumbo al desarrollo sostenido. Los países avanzados se enriquecieron gracias a una amplia transformación que incidió en todo, desde las aspiraciones de la clase trabajadora hasta el funcionamiento del Estado, y no haciendo cambios pequeños y tecnocráticos.

El fuerte declive de la pobreza global en las últimas dos décadas le debe más a los cambios en el comercio global y la reforma radical en China, que a retoques en la educación. El economista William Easterly, experto en desarrollo, la RCT no puede ser usada para responder las preguntas cruciales: ¿Cómo ocurrieron esos enormes cambios? Los economistas no pueden asignar aleatoriamente un conjunto de instituciones a un país y uno distinto a otro.

Algunos economistas tienen la secreta sospecha de que el ascenso de la RCT no solo representa un giro hacia preguntas menos importantes sino también hacia ambiciones más pequeñas. En las últimas dos décadas, la ciencia económica se ha vuelto más empírica. Las estrellas de hoy han construido su reputación descubriendo nuevos elementos sobre la realidad económica; las del pasado, especializándose en un tema y resumiendo su trabajo en unas pocas ecuaciones —a menudo erróneas—.

Los investigadores todavía se guían por la teoría, la cual moldea las preguntas empíricas y la forma en que se interpretan los resultados. Pero un mundo donde los economistas son en su mayoría “retocadores” de política económica, es muy distinto al que muchos solían aspirar. Paul Krugman, otro premio Nobel, esperaba que la ciencia económica se convirtiese en una heroína de la serie de novelas de ciencia ficción “Fundación” de Isaac Asimov, en las que el entendimiento matemático de la sociedad era tan completo que se podían predecir las crisis con milenios de anticipación.

En comparación, los logros de los laureados de este año son modestos. Lo que los críticos no parecen reconocer es que quizás no sea posible algo más audaz. El trabajo de los galardonados pudo ser hecho porque los economistas, a pesar de sus esfuerzos, no saben cómo convertir países pobres en ricos. Si lo supiesen, no habría dónde experimentar. Algunas críticas a la RCT son válidas, otras parecen ser una expresión de temor: de que es lo mejor que la ciencia económica puede llegar a ser.