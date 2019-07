La lesión que sufre el diestro peruano Andrés Roca Rey se ha convertido, sin duda, en el epicentro de la información taurina, no solo por la gravedad de la misma, sino también porque debido a ella, las principales ferias estivales pierden a uno de los grandes baluartes tanto en el ruedo como en la taquilla.

Y es que esa dolencia que padece en las cervicales, y que le irradia el hombro, le ha obligado a tomar la decisión de parar su actividad sin fecha de reaparición y que, incluso, le ha forzado a viajar a Nueva York para tratarse y recuperarse lo antes posible.

De momento en agosto no va a torear ninguna corrida, esa es la última noticia oficial que se conoce.

Aunque rumores no faltan, algunos malintencionados, de prensa amarillista, acerca del motivo de su lesión, todo lo que envuelve a este joven torero de 22 años es tan desbordante que cualquier chisme se hace viral en cuestión de minutos.

El último es que se habría producido tras una pelea en Perú. En la misma estarían involucrados él, su hermano y el otro torero peruano que está despuntando que es Joaquín Galdós, algo que ha quedado desmentido de forma tajante por las dos partes.

Todo a raíz de un audio con el que un supuesto periodista ha querido darse protagonismo en las redes, pero que, cierto o no, al referirse a Roca Rey, corrió como la pólvora entre los "influencers" taurinos, que, a golpe de clic, casi lo posicionaron como tendencia en Twitter.

Según la versión oficial, la que realmente defiende el equipo de Roca Rey, es que esta lesión viene arrastrada tras la fuerte voltereta que sufrió en Madrid el pasado 22 de mayo, tarde en la que acabó saliendo a hombros en lo que muchos han considerado una actuación antológica, descomunal, soberbia... apelativos utilizados en los titulares de muchas de las crónicas de aquella corrida.

Sea como fuere, el llamado "Cóndor del Perú" se va a perder 17 festejos en agosto, además de los ocho que ya tuvo que suspender durante este mes de julio y finales de junio. 25 plazas en total las que echarán en falta este año al torero de moda y el más taquillero.

Y es que las empresas que habían logrado su contratación, a buen seguro notarán en sus bolsillos esta importante ausencia, pues la presencia de Roca Rey en cualquier cartel es sinónimo de “no hay billetes”, además de tener prácticamente asegurado su éxito en el ruedo, pues en cuanto a regularidad no hay nadie que le iguale.

Soria, Burgos, Teruel, Mont de Marsan (Francia), Roquetas de Mar (Almería), Santander, Valencia, Huelva, Palma de Mallorca, El Puerto de Santa María (Cádiz), Huesca, San Sebastián, Beziers (Francia), Ciudad Real, Málaga, Gijón, Almería, Bilbao, Colmenar Viejo (Madrid), Cuenca, Tomelloso (Ciudad Real), Bayona (Francia) y Ronda (Málaga) son las plazas que no le han visto ni le verán este el 2019.

Pero es que en setiembre ya está anunciado en ocho ferias, entre las que se encuentran Albacete, Murcia, Nimes, Arles o Sevilla, y todavía quedan otras no menos importantes como Salamanca, Valladolid o Logroño que, aunque todavía no han dado sus carteles, estarán en estos momentos sopesando si contratarle ya, esperar o qué hacer.

El caso es que la lesión de Roca Rey ha reventado la temporada. No hay día que pase que no se hable de ella. Para bien o para mal. Sea verdad o no. Aunque ahora la actualidad se centre en saber quiénes serán los que le sustituyan.

El más beneficiado de momento ha sido Cayetano, que entre las que ha cogido ya y las que le vienen en las próximas fechas, le ha reemplazado hasta en ocho carteles, seguido de Pablo Aguado, que lo ha hecho en cuatro.

De cualquier manera, su ausencia ha dejado un vacío tremendo. Pues el toreo necesita de toreros como él, un revolucionario que, guste más o menos a los puristas, ha conseguido despertar a las masas, llevar a la gente a la plaza, y eso en los tiempos que corren es muy importante para un sector tan señalado y tan necesitado de héroes como Roca Rey.

