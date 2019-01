¿Qué sospechas pesan sobre el hijo de Bolsonaro? Preguntas y respuestas

El senador electo Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente brasileño, Jair Bolsonaro , se ha visto salpicado en un caso que investiga movimientos bancarios sospechosos de Fabricio Queiroz, quien fue empleado suyo durante su etapa como diputado regional de Río de Janeiro.

En el marco de este caso, el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil ha detectado depósitos "atípicos" en una cuenta del legislador, entre otros movimientos, que han despertado las sospechas de una posible ocultación del origen del dinero.

Flavio Bolsonaro, quien se ha declarado víctima de una "persecución", alega que esos movimientos corresponden a la compra y venta de un apartamento y que no tiene "nada que esconder".

¿Quién es Flavio Bolsonaro?

Es el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro. Dos de sus hermanos también se dedican a la política. Eduardo es diputado federal y Carlos es concejal en Río.

Licenciado en Derecho y con un postgrado en Ciencias Políticas, Flavio, de 37 años, fue elegido senador en las elecciones legislativas del pasado octubre tras obtener 31.3% de los votos en el estado de Río.

Se ha desempeñado como diputado regional en Río desde el 2003 y disputó sin éxito los comicios para alcalde de la capital fluminense en el 2016.

¿Quién es Fabricio Queiroz?

Queiroz, un policía militarizado de la reserva y amigo de la familia Bolsonaro, trabajó como chófer y asesor en el gabinete de Flavio en la Asamblea Legislativa de Río. Fue cesado de su cargo el pasado octubre.

¿Qué es el COAF?

Es un órgano ligado al Gobierno brasileño que recibe, examina e identifica hechos sospechosos de actividad ilícita, como lavado de dinero y financiación de terrorismo, y comunica a las autoridades competentes de los mismos para instaurar eventuales procedimientos.

¿Cuál es el origen de la investigación?

Un informe del COAF que apunta que por una cuenta bancaria de Queiroz pasaron, entre enero del 2016 y enero del 2017, 1.2 millones de reales (US$ 320,000), una cifra que contrasta con sus ingresos mensuales, que en la época eran de poco más de 20,000 reales (US$ 5,500).

En el documento aparecen citados 27 diputados regionales, entre ellos Flavio Bolsonaro.

El reporte forma parte de una investigación iniciada a partir de la operación "Furna da Onça", que resultó en la detención de varios diputados regionales de Río, acusados de integrar una supuesta trama de corrupción, lavado de dinero, concesión de cargos públicos y mano de obra tercerizada en la administración.

¿Flavio Bolsonaro está siendo investigado?

Según la Fiscalía de Río, solo es investigado en la esfera civil, y no en la criminal. Solo aparece como citado en el informe del COAF.

No obstante, él asegura que es investigado desde "mediados del año pasado" y que las autoridades han levantado su secreto bancario sin el debido permiso judicial, tesis negada por el Ministerio Público.

¿Cuáles son las sospechas contra Flavio Bolsonaro?

Según el informe del COAF, al que tuvo acceso TV Globo, las autoridades identificaron 48 depósitos realizados en un mes a una cuenta suya.

Los ingresos se produjeron entre junio y julio de 2017 en un cajero electrónico situado dentro de la Asamblea de Río y fueron además siempre del mismo valor, 2,000 reales (US$ 530), hasta totalizar 96,000 reales (US$ 25,500).

También existe el pago por parte de Flavio Bolsonaro de un título bancario por el valor de algo más de un millón de reales (270,000 dólares), si bien el Coaf no consiguió identificar el beneficiario, ni la fecha.

¿Y contra Queiroz?

Además de los 1.2 millones de reales (US$ 320,000) que pasaron por su cuenta en apenas un año, las autoridades fiscales apuntan que entre el 2014 y 2015, el movimiento fue de 5.8 millones de reales (unos US$ 1.5 millones), según publicó el diario O Globo.

¿Cuáles son los argumentos de defensa de Flavio Bolsonaro?

Alega que el pago del título del millón de reales corresponde a la compra de un apartamento en planta en la zona sur de Río, que posteriormente vendió al exatleta Fábio Guerra, que ha confirmado la versión y dijo que una parte se la pagó en efectivo, lo que explicaría los depósitos en el cajero.

¿Afecta al presidente Jair Bolsonaro?

No de manera directa, si bien el COAF también detectó que Queiroz depositó 24,000 reales (US$ 6,400) en una cuenta de Michelle Bolsonaro, esposa del jefe de Estado brasileño.

Jair Bolsonaro, que asumió el poder el pasado 1 de enero, no es investigado en el caso, pero ya explicó en declaraciones a los periodistas que ese dinero correspondió a la devolución de un "préstamo" que él mismo hizo en el pasado a Queiroz, a quien dijo conocer desde hace años.

¿En qué punto se encuentran las investigaciones?

La Fiscalía brasileña ha intentado interrogar a Queiroz hasta dos veces, pero nunca compareció por problemas de salud, según alegó. La mujer y las hijas de Queiroz también faltaron a sus testimonios porque, al parecer, estaban acompañándolo en el hospital.

Flavio Bolsonaro tampoco compareció ante las autoridades, aunque ha prometido dar los debidos esclarecimientos con "transparencia" y "respeto a la ley".

¿Qué ha dicho la Justicia hasta el momento?

Flavio Bolsonaro recurrió a la Corte Suprema para solicitar la suspensión de la investigación contra su exempleado y el magistrado Luiz Fux atendió el pedido hasta que el instructor del caso se pronuncie, lo que ocurrirá cuando acabe el receso judicial, en febrero.

¿Cuál es la respuesta que ha dado Bolsonaro tras las sospechas contra su hijo?

Hasta el momento no se ha pronunciado. Este lunes llegó a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, aunque antes de viajar a la localidad alpina suiza, se reunió con su hijo Flavio en Brasilia sin que trascendieran detalles del encuentro.

¿Afecta al Gobierno de Bolsonaro?

No, Flavio Bolsonaro no forma parte del Gobierno de su padre, si bien el caso supone un asunto incómodo cuando no ha cumplido ni un mes en el poder. Una de las principales banderas de Bolsonaro durante la campaña fue tolerancia cero contra la corrupción.