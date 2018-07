Secretario del Brexit: Londres podría no pagar US$ 51,000 millones si no hay acuerdo

El gobierno británico de Theresa May sigue profundamente dividido sobre qué tipo de estrategia adoptar para la salida.

"Los negocios no volverán a ser como antes debido al 'brexit'", dijo Michel Barnier. (Foto: AFP) Gran Bretaña y la UE siguen alejadas en los términos sobre su nueva relación comercial. (Foto: AFP)