El consumo de carne vacuna en Argentina, uno de los países con mayor tradición “carnívora”, cayó en el 2019 al nivel más bajo de la década, consecuencia no solo del avance de los consumidores ‘veggies’, sino principalmente por la pérdida del poder adquisitivo por la crisis económica que vive el país desde el 2018.

El tradicional asado de los domingos se transformó en una versión más magra y económica, en el que la carne vacuna ya no tiene la exclusividad y comparte parrilla con el pollo y el cerdo y, por qué no, también con verduras asadas.

El consumo de carne vacuna cayó en el 2019 a 51.3 kilogramos por persona, 9.5% por debajo del promedio del año anterior, informó el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de carnes y Derivados de Argentina (Ciccra), Miguel Schiariti, en Buenos Aires.

La crisis, la causa del derrumbe

"Hay un solo motivo por lo cual ocurrió esto y es la pérdida de poder adquisitivo del salario, o el atraso salarial o como les guste llamarlo. La macroeconomía se metió en el bolsillo de la gente y la gente consumió menos", lamentó el empresario.

El precio, en tanto, tuvo un aumento "un poquito por encima de la inflación" y cerró el año con un alza en torno a 60%, precisó.

La venta de carnes rojas se derrumbó al nivel más bajo desde el 2011 e incluso un poco más que las de todo el rubro de alimentos y bebidas a lo largo del 2019, que bajó 8%.

Pero no tanto como los lácteos, cuyo consumo se derrumbó 12%, de acuerdo a las estadísticas que maneja el presidente de Ciccra.

"La caída del consumo de carnes rojas viene dándose desde hace por lo menos 20 años y se viene reemplazando la carne vacuna por pollo o por cerdo de manera muy significativa", remarcó Schiariti.

Cambios en la mesa de los argentinos

Hace 20 o 30 años atrás el argentino consumía por año cerca de 90 kilos de carne vacuna, ocho kilos de pollo y tres o cuatro kilos de cerdo.

Actualmente, el plato se reparte de manera muy distinta: 51.3 kilos de carne vacuna, 46 kilos de pollo y 17 kilos de cerdo, lo que arroja un total de más carne que hace tres décadas atrás, lejos de toda influencia de la moda vegana.

Con el abaratamiento de los precios de la carne avícola y porcina, los alimentos congelados y ya preparados que facilitan los procesos hogareños de cocina "se ha cambiado el hábito de consumo de manera definitiva", subrayó el presidente de Ciccra.

Demasiadas proteínas en la dieta

Aunque ya no se coma cada mediodía o en cada cena el habitual bife de carne (filete) y la venta se venga derrumbando a pasos agigantados en las últimas décadas, el argentino aún sigue ingiriendo más del doble de proteína animal vacuna que la recomiendan los especialistas en nutrición.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina recomiendan consumir una porción de carne vacuna de 150 gramos cada una tres veces por semana, lo que arroja un total de 23.4 kilogramos anuales, menos de la mitad del consumo promedio actual.

La carne se suma al plan “Argentina contra el hambre”

Lo cierto es que tampoco todos los sectores sociales tienen acceso a diario a la compra de carne para alimentar a sus familias.

Con una economía en recesión desde abril del 2018, un nivel de pobreza cercana a 40% y tasas de desempleo en alza, la alimentación de los sectores más vulnerables se basa en hidratos de carbono, más baratos que las proteínas de origen animal, lo que genera que el 41.1% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años tenga sobrepeso en Argentina, según las últimas estadísticas oficiales disponibles.

Ante este escenario de crisis social, la industria frigorífica llevó una propuesta al Gobierno para participar en el plan "Argentina contra el Hambre", destacó el presidente de Ciccra, lo que llevará a distribuir tarjetas de débito en los sectores más vulnerables con fondos que sólo pueden ser utilizados para comprar alimentos.

"Aquella venta de carne que se haga con la tarjeta Alimentar, que va a funcionar como si fuera una tarjeta de débito, tendrá en la línea de caja un descuento de 100 pesos (US$ 1.6) por kilo de carne -la tira de asado, el corte más popular se vende a una media de entre 240 y 310 pesos el kilo (entre US$ 4 y US$ 5.17). Una parte la pone el Estado, no cobrando el IVA en esa venta, y la otra la ponemos nosotros como participantes y oferentes", explicó el ejecutivo.

El objetivo es, por un lado, incrementar las ventas en el mercado interno y, por el otro, "participar solidariamente en el plan para que la proteína animal llegue a quienes más lo necesitan, los chicos", subrayó.

Estos cambios en la alimentación diaria modificaron también las costumbres en los barrios, donde el tradicional carnicero debió incorporar a su oferta las carnes de pollo y cerdo para equilibrar la caída de la demanda de productos vacunos.

Cae el consumo interno pero se multiplican las exportaciones

Lo que no ha variado demasiado es la tradicional postal de las vacas en los campos argentinos, aunque se multipliquen cada día más los "feedlots", los sistemas de engorde rápido de vacunos en pequeños lotes de tierra.

"Se consume menos carne en el mercado interno pero se produce más. En comparación con el año 2015, en ese momento se exportaban 180,000 toneladas de carne y se producían 2.7 millones de toneladas de carne. En el 2019 se exportaron 830,000 toneladas de carne, se más que cuadruplicó la venta al exterior, y se produjeron 3.15 millones de toneladas. Se produjo más, se exportó mucho más pero cayó el consumo interno", subrayó Schiariti.

Con la producción ganadera en alza, aunque se teme una caída en el stock de vacunos para los próximos meses por la faena de muchas hembras en el 2019, se produjo un mayor arraigo del productor agropecuario en todo el país y, según puntualizó el presidente de Ciccra, la industria frigorífica generó en estos cuatro años alrededor de 3,500 nuevos puestos de trabajo.

Estas exportaciones aportaron US$ 3,000 millones a la balanza comercial de Argentina, agregó el jefe de la cámara que nuclea a la industria frigorífica, con China como el principal comprador del sector, al adquirir el 75% de las ventas al exterior de carne vacuna argentina.