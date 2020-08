Desde marzo cuando inició la pandemia, el gobierno anunció un plan para controlar el avance del COVID-19, a la vez que dictaba medidas para reactivar la economía. Casi cinco meses después, vamos camino al medio millón de contagios, mientras que el PBI se espera que caiga más de 10% a fin de año.

¿Son suficientes los esfuerzos del gobierno? ¿Qué se debe hacer en los meses restantes? Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, cree que si no se controla la pandemia no se puede reactivar la economía, más allá de algunas pequeñas mejoras. “La dificultad de controlar la pandemia está vinculada a la reapertura muy rápida de la economía.

Se entiende que debía abrirse, porque ya no daba más, y el plan original de contención no había funcionado. Frente a eso, la pregunta es cómo armonizar el control de la pandemia con la reactivación económica”, indicó.

Es una pregunta muy difícil de responder, reconoce. Sin embargo, cree que algo que no debe ocurrir de ninguna manera es repetir estrategias que ya se probaron y no funcionaron. Por ejemplo, antes de anunciar un nuevo bono habría que asegurarse de evitar las aglomeraciones, de otro modo, los contagios van a seguir.

“En abril pasado el gobierno planeaba la apertura de la economía a un 95% en el mes de diciembre y ahora se ha abierto a fines de julio. Mi pregunta es, ¿qué ha cambiado para que el programa de apertura de economía del gobierno se haya adelantado seis meses? Tenías que abrir la economía como sea y en ese ‘como sea’ es que ha ocurrido el rebrote”, enfatizó Parodi.

Dicho esto, por el lado de la economía, si bien es cierto los Reactiva han sido criticados, sí es verdad que han evitado que el sistema financiero quiebre, afirmó. Lo que debió hacerse desde el comienzo, añadió, fue sumar un Reactiva más vinculado con la mediana y pequeña empresa, que son las que más empleo generan. Lo que tomó forma con el FAE Mype.

“Si no hacemos un programa de salvataje de mediana y pequeña empresa, es difícil hablar de reactivación. De esa manera se movería el empleo, aunque sea informal y movería la demanda. Hoy día, el problema por lo que no hay oferta es que no hay demanda. Se necesita un plan urgente de recuperación del empleo”, añadió Parodi.

El foco del interior

Pablo Lavado, ex viceministro de prestaciones y aseguramiento en salud del Minsa, profesor de la UP e investigador, incidió en el esfuerzo “fino” que debe poner el Estado en el control de la pandemia. Si bien tanto el Minsa como el MEF han estado trabajando, se requiere un poco más de velocidad, resaltó.

Este trabajo conjunto debe ir enfocado en tres aspectos, testeo, traceo de contactos y aislamiento. “Si es que no hay estas tres cosas, entonces estamos de alguna manera ciegos para saber dónde están los puntos calientes de contagio y de transmisión, y por lo tanto, de control de la cuarentena focalizada”.

En ese sentido, resaltó los esfuerzos por trabajar con las comunidades a nivel local, como el hecho de aumentar la disponibilidad de las camas UCI y hospitalarias, “aunque quizás no al nivel que hubiésemos querido en el punto más álgido de los contagios y muertes”.

Lavado puntualizó que se debe fortalecer más el trabajo con los gobiernos regionales. El trío de testeo, traceo de contactos y aislamiento, además de hacerlo en Lima, se debe hacer en las regiones. Y en paralelo fortaleciendo la capacidad hospitalaria de las regiones, sobre todo porque ahí se están dando las cuarentenas focalizadas.

Una respuesta que debería ser clara para el gobierno, señaló Lavado, es hasta cuándo va a durar la cuarentena focalizada, porque está relacionado a la reactivación económica. Mientras tanto, la economía regional va a estar muy golpeada.

Mientras no se controle la situación en el interior, no vas a tener una reactivación económica completa, “ni siquiera puedes pensar de manera aislada en una reactivación, si es que no controlas ciertos riesgos. Y uno de ellos es el control del contagio y el tratamiento”.

El rol de las autoridades

Parodi cree que es probable que la actual crisis política llegara como consecuencia de la falta de anuncios en estos dos temas (salud y economía) tanto en el discurso de 28 de julio como en la presentación de Pedro Cateriano en el Congreso.

“Hay un momento de la historia que debes dejar el protocolo e ir a lo urgente, este era un momento de esos. Más que hablar de grandes cambios, reformas y sueños, tenías que hablar solamente de dos temas: control de la pandemia y reactivación de la economía”, manifestó Parodi.

En esa línea, reconoció que para que la inversión privada despegue se necesita que no haya incertidumbre en las reglas de juego, “y el Congreso agrega incertidumbre, no solo por lo de Cateriano, sino porque anuncia proyectos de ley que rompen las reglas de juego”.

Parodi finalizó con dos apuntes: “El liderazgo va a depender básicamente de quién sea nombrado primer ministro. También el gobierno debe buscar unirse con el sector privado grande, mediano y pequeño. Solo no puede. Esta es una emergencia de tal magnitud, que requieres del privado y del público para salir adelante. Si no hay concertación, no hay manera”.

Al respecto, Pablo Lavado comentó que el país necesita que el entorno político sea estable, “que reduzca la incertidumbre de lo que puede pasar en las próximas semanas, que garantice la claridad de las reglas de juego, para que tanto en el sector Salud como en el económico se implementen estas medidas de control y reactivación respectivamente”.

Este año no está perdido, faltan cinco meses, dijo. Hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo que tiene que ver con la recuperación del empleo formal y la asistencia la protección social de los hogares que sufren más. A su vez, indicó que se debe dar facilidades a las pequeñas empresas, e impulsar sectores como la minería, hidrocarburos, agroexportación y sector agrario.

En este trabajo de reactivación en lo que resta del año no solamente se le debe exigir al gobierno. Efectivamente el gobierno tiene mucho por hacer, pero debe haber trabajo conjunto, coordinado y más ágil con dos actores importantes: los gobiernos regionales y el sector privado, manifestó.

“Todo se tiene que empaquetar en una sola cosa. No disparar cada uno por su lado. También es importante hacer un llamado a los peruanos a ser responsables para cuidarse y tomar todas las medidas necesarias para evitar la transmisión”, finalizó Lavado.