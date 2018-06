Rusia ordena a la policía no divulgar malas noticias durante la Copa del Mundo

Por Denis Pinchuk



El Ministerio del Interior de Rusia ordenó a la policía que no entregue noticias negativas a los medios durante el Mundial de fútbol y que en lugar de eso informe sobre operaciones exitosas, como crímenes resueltos, dijeron el jueves dos fuentes policiales.

Una copia de la orden, a la que tuvo acceso Reuters, instruye a la policía a no divulgar información sobre resultados de las investigaciones, redadas policiales u otras operaciones antes del 25 de julio.

La Copa del Mundo, que Rusia organiza por primera vez, terminará el 15 de julio y el Kremlin está dispuesto a usar el torneo que arrancó el jueves para proyectar una imagen positiva del país como abierto y acogedor.

La policía rusa usualmente publica información sobre crímenes, incluyendo asaltos y asesinatos, así como la detención de presuntos asesinos o militantes islamistas.

El Ministerio del Interior no respondió de inmediato a una solicitud para comentar.

Sin embargo Vladimir Vorontsov, quien representa al sindicato policial interregional, dijo a Reuters que la orden era genuina y había sido emitida por el ministerio.

Un alto funcionario regional de la policía dijo lo mismo.

"Hay una solicitud del ministerio de no proporcionar información negativa a los medios y, en lugar de eso, hablar sobre (crímenes) resueltos, detenciones, etcétera", confirmó el funcionario, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación.