Internacional







Rusia multa a Telegram por no borrar información sobre protestas opositoras Las autoridades rusas han multado a diversas redes sociales y buscadores, entre ellas Twitter, Facebook y Google. Argumentando que no realizaron la debida eliminación de “contenidos prohibidos”, como incitación al suicidio, pornografía infantil y consumo de drogas, pero especialmente, los llamados a participar en manifestaciones no autorizadas.