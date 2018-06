Riqueza en Chile aumentó 0.7% en el 2017 y alcanzó US$ 0.5 billones

La riqueza financiera privada en Chile alcanzó los US$ 0.5 billones en el 2017, 7% más que el año pasado pero por debajo del 11% de crecimiento que registró Latinoamérica en conjunto, según un estudio elaborado por The Boston Consulting Group (BCG).

De acuerdo al informe "Global Wealth 2018", la consultora prevé que la riqueza privada en Chile crezca durante los próximos años a una tasa promedio de 10% y alcance los US$ 0.9 billones.

Las previsiones para Chile son más optimistas que las del crecimiento de la riqueza mundial, para la que se espera un alza de 7% anual hasta los US$ 281 billones en el 2022.

"Chile es uno de los países más estables de Latinoamérica, con unas características muy particulares en relación al resto de sus vecinos", señaló Federico Muxi, director de BCG y coautor del informe.

"A diferencia de lo que ocurre a nivel global y latino, los chilenos tienen la mitad de su riqueza en seguros de vida y fondos de pensiones", añadió.

En cuanto a la distribución de la riqueza en Chile, el 19% de los activos pertenecen a personas con un patrimonio mayor a US$ 100 millones; el 20% a quienes tienen entre US$ 1 millón y US$ 100 millones; el 15% a personas que poseen entre US$ 100,000 y US$ 1 millón y el 45% a patrimonios inferiores a US$ 100,000.

Solamente el 5.6% de los activos líquidos, que equivalente a US$ 30,300 millones, se encuentran invertidos en el extranjero, porcentaje que podría descender a 3.9% en el 2022, según el estudio.

"A diferencia de otros países de la región, Chile tiene una industria local muy fuerte y gran parte de la riqueza local es administrada por compañías chilenas", explicó Muxi.



A nivel global, la riqueza mundial creció en el 2017 un 12%, el doble que el año anterior, y alcanzó los US$ 201.9 billones.