incendio en catedral gótica Reparación de Notre Dame costará al menos US$ 170 millones Familia Pinault dona US$ 110 millones. En tanto, las reparaciones estructurales básicas requerirán, por lo menos, US$ 170 millones.

FOTO 5 | Notre Dame es también el punto de salida kilométrica de todas las carreteras nacionales que salen de París. (Foto: AFP) (Foto: AFP)