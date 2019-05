El rally del dólar se acerca a su fin, dice fondo Brandywine

El avance del dólar podría estar llegando a su fin a medida que crece la presión sobre el presidente deEstados Unidos , Donald Trump , para llegar a un acuerdo comercial con China, según Brandywine Global Investment Management LLC.

La gestora de carteras, que administra unos activos de US$ 72,000 millones, se basa en esta previsión para realizar apuestas al descubierto al dólar y comprar algunas de las principales víctimas de la guerra comercial , incluido el dólar australiano. ¿Su lógica? Trump se verá obligado a hacer las paces con Pekín para proteger los intereses de los consumidores estadounidenses.

"Las aranceles son esencialmente un impuesto al consumidor estadounidense", dijo Richard Lawrence, gestor de Brandywine Global, en una entrevista en Singapur.

"Seguimos analizándolo y llegamos a la conclusión de que Trump tiene una motivación para llegar a un acuerdo. Todos los pilares de soporte tradicionales para un rendimiento superior del dólar estadounidense parecen estar erosionándose, o ya han desparecido".

La apuesta de Brandywine Global contrasta con un creciente consenso de que lo peor de la guerra comercial aún está por llegar ante el endurecimiento de la postura de Pekín y Washington después de que Trump amenazase con aplicar más aranceles a los productos chinos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron a los niveles más bajos desde el 2017 la semana pasada y los inversores, entre ellos Goldman Sachs Asset Management, se han vuelto más cautelosos respecto a los mercados emergentes en medio de una estampida hacia los activos seguros.

El dólar ha subido al nivel más alto del año tras el fracaso de las negociaciones entre las principales economías del mundo después de que Estados Unidos advirtiese de la introducción de más aranceles e incluyese a Huawei Technologies Co. en una lista negra. Por su parte, Pekín dijo que tomaría represalias, lo que provocó que los bancos de Wall Street, entre ellos JPMorgan Chase and Co. , reconsiderasen las probabilidades de un acuerdo comercial.

Pero en la visión a largo plazo de Brandywine Global, la muestra de hostilidad de Trump puede ser parte de una estrategia para conseguir apoyo entre los votantes conservadores ante las elecciones de 2020 en Estados Unidos.

"Creemos que es otra ronda de posturas agresivas", dijo Lawrence. “Como inversor de valor, somos contrarios por naturaleza. Estamos tratando de comprar activos con descuento".

Trump dijo el lunes que Estados Unidos " no está listo" para llegar a un acuerdo comercial con China, y que los aranceles a los productos chinos "podrían subir muy, muy significativamente, y muy fácilmente".

Indonesia, Brasil

Brandywine Global favorece los bonos de mercados emergentes de mayor rendimiento, como Indonesia, Brasil, Sudáfrica, Malasia, México y Colombia. El fondo infrapondera mercados con rendimientos reales bajos o negativos, como Japón.

A la gestora también le gusta el dólar australiano, que se ha debilitado frente a la mayoría de las principales monedas en el último mes. La moneda podría subir a entre 70 y 75 centavos de dólar estadounidense el próximo año, ya que está subvaluada y ganará algo de apoyo de la demanda de productos básicos de China, según Lawrence.

"Habrá un aterrizaje suave para la economía global, esa es la visión central en la que están posicionadas todas nuestras carteras en este momento", dijo Lawrence. "Creemos que hay suficiente estímulo político con el cambio de la Fed, y el Banco Popular de China está claramente a favor de los estímulos".