crisis en Venezuela Quitar ceros a la moneda venezolana, paños de agua tibia para su enferma economía Unas gafas de lectura pueden costar 1,000 millones de bolívares (unos US$ 300 a la tasa del mercado negro), y un kilo de ajo 32 millones (US$ 10), frente a un salario mínimo de solo US$ 1.5.

Las proyecciones no son alentadoras para el bolívar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que este año la inflación en Venezuela treparía hasta un 13.000%.