Los presidentes de Chile y Colombia, Iván Duque y Sebastián Piñera, respectivamente, encabezan este viernes en Santiago de Chile la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico, bloque conformado también por México y Perú, cuyos mandatarios participarán de forma telemática debido a la pandemia.

En la instancia, Duque, que arribó este viernes a la sede del Gobierno chileno, el Palacio de la Moneda, donde tiene lugar el encuentro, recibirá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico de manos de Piñera, tras 16 meses de gestión de este.

En el marco de esta XV cumbre, el bloque firmará una declaración sobre igualdad de género, otra sobre el desarrollo del mercado digital regional y el impulso hacia la transformación digital y la Declaración de Santiago.

Además, el grupo mantendrá una reunión telemática con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien reiterará el deseo de su país de integrarse a la organización, algo que persigue desde el 2018.

Ecuador no forma parte integral de la Alianza del Pacífico debido a que durante el anterior gobierno de Rafael Correa prefirió otras opciones integradoras, pero con Moreno ha aplicado una política de aperturismo internacional y una estrategia comercial mucho más pragmática.

También se reunirán de forma telemática con autoridades de Singapur, país que aspira igualmente a integrar el bloque y ser una “lanzadera” para los negocios de las economías de la Alianza del Pacífico en Asia.

A lo largo de las sesiones, se analizarán los avances bajo el liderazgo de Chile durante su presidencia pro tempore, como la puesta en marcha del Plan de trabajo de la Alianza frente al COVID-19 para responder a la crisis sanitaria mundial.

Asimismo, se debatirá una hoja de ruta hacia una gestión sostenible de plásticos que implementará la Declaración de los Presidentes sobre la materia, suscrita en julio del 2019, y se abordará el fortalecimiento de la inclusión de la mujer en la economía.

Chile asumió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico el 6 de julio del 2019 en la Cumbre de Presidentes de Lima, Perú, y debido a la pandemia, los miembros decidieron extenderla excepcionalmente hasta diciembre del 2020.

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional establecida el 6 junio del 2012 durante la IV Cumbre Presidencial, efectuada en Cerro Paranal, Chile, con la firma por parte de los Presidentes del Acuerdo Marco que establece la creación de la alianza, y que entró en vigor el 20 de julio del 2015.

Los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico tienen un Producto Bruto Interno (PBI) total de US$ 2.08 billones, que representa la octava mayor economía del mundo, con un PBI per cápita de US$ 18,882 y una población total de 225 millones.