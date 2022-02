El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a llegar a un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra las ayudas públicas a la sobrepesca y la pesca ilegal, un tema que se está debatiendo en la institución.

En la 12ª conferencia ministerial de la OMC, “podemos llegar a un acuerdo para suprimir las subvenciones públicas que contribuyen a la sobrepesca o a la pesca ilegal”, declaró.

“El dinero de los contribuyentes no debe utilizarse para seguir financiando acciones que luego son condenadas”, lanzó. “Este acuerdo podría ser el primero bajo los auspicios de la OMC para proteger la biodiversidad”, subrayó, abogando una vez más por la coherencia entre las políticas comerciales en materia de medio ambiente.

“No se puede, cuando se habla de biodiversidad o de clima, decir cosas y luego, cuando se regresa al plano comercial, hacer lo contrario. Nuestras agendas deben sincronizarse”, afirmó.

Los debates de la OMC sobre la pesca --en curso desde hace dos décadas-- se refieren en particular a las subvenciones mundiales a la pesca, que oscilan entre US$ 14,000 y US$ 54,000 millones anuales, según la OMC.

La directora general de la institución, Ngozi Okonjo Iweala, que asumió sus funciones en marzo pasado, ha hecho de la conclusión de un acuerdo de pesca una prioridad.

La 12ª conferencia de la OMC, prevista para finales del 2021 y que debía examinar este expediente, se ha aplazado indefinidamente por razones sanitarias.