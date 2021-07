El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso este jueves incrementar el salario mínimo en un 20% a partir de agosto para mitigar el alto costo de vida que vive este país centroamericano con economía dolarizada.

“Si bien esto dependerá de la aprobación del sector gubernamental, del sector empresarial y del sector de los trabajadores, he solicitado que se incremente en un 20%”, precisó Bukele en una declaración. Los tres sectores están agrupados en el Consejo del Salario Mínimo, que debe dar luz verde al tema.

Actualmente, el salario mínimo mensual en el comercio, servicios e industria es de US$ 304,17, en máquina textil y confección US$ 299.30, en recolección de caña de azúcar y beneficios de café US$ 227.22, y para trabajadores agropecuarios en general US$ 202.88. El último incremento ocurrió en 2017.

El alza salarial, que deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo, permitirá “aliviar el bolsillo” de los salvadoreños “más vulnerables”, que en gran cantidad son los que viven con el salario mínimo, subrayó el mandatario.

El Salvador, según el Banco Central de Reserva (BCR), acumula de enero a mayo una inflación del 2.3%, superando la de igual período de 2020 que fue de 0.31%.

Bukele reconoció que el incremento al salario mínimo podría afectar a pequeñas y medianas empresas, por lo que durante el primer año esa alza sería subsidiada por el gobierno, luego de que el Congreso apruebe un fideicomiso que financiará el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).

Más allá del beneficio que los salvadoreños tendrán con el incremento de salarios, según Bukele, se hará “crecer la economía” por cuanto las familias tendrán más poder de consumo.

Bukele también adelantó que el gobierno reanudará la entrega de bolsas de alimentos que se inició el año pasado para atenuar el impacto de la pandemia de covid-19.

La economía salvadoreña se contrajo 7.9% al cierre de 2020 debido a la pandemia. Pero el BCR prevé un crecimiento económico al cierre de este año de hasta 6%, mientras que organismos internacionales apuntan a una expansión del 4.2%.

De acuerdo con cifras oficiales, la deuda pública de El Salvador llegó a US$ 22,625 millones al cierre del 2020, representando un 87% del PIB.

El Salvador debe revisar incrementos al salario mínimo cada tres años. Hay un pedido en el parlamento de dos diputadas de la opositora exguerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), para que esa revisión sea cada dos años.