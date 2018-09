Presidente de China promete US$ 60,000 millones en financiación para África

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, anunció hoy que destinará US$ 60,000 millones en financiación para África, que se materializará en asistencia gubernamental e inversión por parte de las instituciones financieras y las empresas en diferentes áreas de cooperación.

Xi anunció este nueve paquete de ayuda financiera durante el discurso de apertura del Foro de Cooperación África-China (FOCAC) en Pekín ante numerosos jefes de Estado africanos y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Este paquete de financiación se suma a los US$ 60,000 millones que Pekín prometió durante la última edición del FOCAC celebrada en 2015 en Johannesburgo (Sudáfrica).

El líder chino aseguró que ciertos países africanos quedarán condonados a finales de este año de las deudas pendientes contraídas en forma de préstamos sin intereses con el Gobierno chino.

Sin detallar qué países se beneficiarán de esa medida, Xi señaló que la exención se otorgará a los países menos desarrollados, pobres y endeudados que mantienen relaciones diplomáticas con China.

"Con los brazos abiertos, damos la bienvenida a los países africanos a bordo del tren exprés del desarrollo chino", afirmó Xi durante su discurso, en el que insistió en que la ayuda china se realiza sin ataduras políticas y sin pedir nada a cambio.

Xi detalló que el nuevo paquete de US$ 60,000 millones en financiación incluirá US$ 15,000 millones en préstamos sin intereses, US$ 20,000 en líneas de crédito, US$ 10,000 millones en fondos para el desarrollo y US$ 5,000 millones para financiar las importaciones africanas.

También se incentivará a las compañías chinas para que realicen inversiones en África de al menos US$ 10,000 millones en los próximos tres años, aseguró.

Xi detalló los ejes de la cooperación entre China y África para los próximos tres años, que se centrarán en la promoción de sectores como la industria, agricultura, infraestructura, comercio y sanidad.

Pekín también apoyará el desarrollo de energía renovable y cambio climático, así como la lucha contra el terrorismo en el continente, a través de apoyo militar a la Unión Africana para misiones de mantenimiento de la paz.

"El futuro de África está lleno de esperanza", afirmó Xi, que defendió una cooperación "abierta e inclusiva" con los países del continente.