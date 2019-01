Pizza a la Brexit... con extra referéndum.

Como muchos emprendimientos pequeños en Gran Bretaña , Oliver Kenny dice que la confusión por el Brexit ha dejado a su negocio en el limbo, pero que espera que los clientes de su pizzería de Londres ayuden a sortear el caos a cambio de cenas con descuento.

Kenny ofrece un 25% de descuento a clientes que hayan escrito a sus legisladores para pedirles un segundo referéndum.

"No soy anti-Brexit, pero quiero que el Brexit se vaya", declaró Kenny. "Compro mucho queso fresco de Italia que no puede quedarse en un estacionamiento de camiones en Calais. Me gustaría conocer mi cadena de suministros y en este momento no puedo planearlo".

Kenny, quien se abastece con tomates enlatados y harina de Nápoles, también está preocupado por el futuro de sus empleados. Cinco integrantes de su equipo en la Pizzería Apollo de Stoke Newington en Londres vienen del continente europeo.

"Si voy a tener temas de visa o papeles me gustaría saberlo lo más rápido posible", agregó.

David Quinn, uno de los cerca de 20 clientes atraídos por la oferta, dijo que era "brillante".

"Hace que la gente se interese", afirmó. "Muchos parecen pensar que una falta de acuerdo por el Brexit significa que todo sigue igual. Por supuesto que no es así, es un desastre absoluto".