Piñera: “Tengo fe en que el modelo chileno no se va a tirar por la borda” Consultado por el escenario político chileno, marcado por un plebiscito celebrado el pasado 25 de octubre donde con casi un 80% de aprobación la ciudadanía votó por redactar una nueva Constitución, Piñera dijo que “los países no parten de cero” y no se pueden “pasar 40 años discutiendo sobre su carta fundamental”.