Cientos de viajeros desesperados por volver a casa, pesadas deudas y una menor afluencia de viajeros son las consecuencias que se palpan en el Caribe mexicano tras la quiebra del operador turístico británico Thomas Cook.

Jordan, un irlandés que estuvo de vacaciones dos semanas en el Caribe mexicano, esperaba impaciente en el aeropuerto de Cancún este lunes abordar un vuelo alternativo tras la quiebra del decano de los operadores turísticos en el mundo, que suspendió operaciones tras 178 años.

"Debíamos volar a Londres pero ahora vamos a Manchester, por lo que voy a perder mi vuelo a Irlanda. De Manchester voy a Liverpool y de ahí a Irlanda. Eso nos dijeron en el hotel, pero no tengo ni idea. Al menos no tuve que pagar nada", dice.

Miradas de desconcierto, desesperadas llamadas por teléfono móvil y expresiones de enojo mezcladas con cansancio se imponían en la interminable fila ante los mostradores de Thomas Cook en el aeropuerto de Cancún, puerta de entrada a este balneario, la Riviera Maya y Tulum, los mayores receptores de turistas extranjeros en México.

“Había dos vuelos programados para la tarde a Manchester y Londres, que fueron cancelados. Estamos apoyando a personal que envió la embajada de Gran Bretaña en Ciudad de México para atender a los pasajeros”, dijo Eduardo Rivadeneira, vocero del aeropuerto de Cancún.

Entre los viajeros había algunas familias con niños, además de jóvenes estudiantes, preocupados por regresar a clases, adultos impacientes por tener que presentarse a trabajar y algunos turistas mexicanos que viajarían a Europa por Thomas Cook.

"Cuando vimos que nos pusieron en un vuelo de Thomas Cook no nos preocupamos porque es una compañía tan grande. Y pasó lo de ayer y no sabemos cómo vamos a volar a casa", dice Matt, un británico que probablemente viajará en una aerolínea española a Manchester, desde donde tendría un trayecto de cinco horas en autobús hasta su destino final.

"Bueno, por lo menos pudimos hacer nuestro viaje de vacaciones. Algunas personas no podrán," agregó.

Fuerte impacto

Operadores turísticos y el gobierno de Quintana Roo, donde se localizan los destinos turísticos del Caribe mexicano, ven con preocupación la quiebra de Thomas Cook pues los británicos ocupan el tercer lugar de visitantes extranjeros tras estadounidenses y canadienses.

Se anticipa que la firma tenga "cuentas pendientes muy importantes que pagar" en Cancún y la Riviera Maya, dijo a Radio Fórmula Darío Flota, director del consejo de promoción turística de Quintana Roo.

Según el ministerio de Turismo mexicano, en el 2018 llegaron a México poco más de 590,000 turistas británicos, de los cuales 77% tuvieron como destino Cancún.

El funcionario no detalló el monto de esas deudas ni el número de turistas afectados, pero advierte repercusiones ya que la mayoría de los británicos viajaba con Thomas Cook.

"La afectación será muy fuerte y tardará algún tiempo en recuperarse. Reino Unido es nuestro primer productor de visitantes de Europa", añadió el funcionario.

Roberto Cintrón, presidente de la asociación de hoteles de Cancún, comentó que están reuniendo las cifras para medir el impacto que tendrá la quiebra de Thomas Cook, pero anticipa que será "enorme" ya que la firma tenía créditos con los hoteles desde 30 hasta 90 días.

"Thomas Cook ya no podrá pagar las habitaciones de julio o agosto (temporada alta). Tan sólo en un hotel, que no es de los principales, tienen un adeudo de US$ 150,000", explicó.

En el corto plazo, añadió Flota, se esperan cancelaciones de turistas procedentes de Reino Unido, aunque se mostró optimista de que “otras aerolíneas y sus competidores habrán de llenar el espacio que va a dejar Thomas Cook.”