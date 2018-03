Parlamento Europeo invita a Mark Zuckerberg a explicar desvío de datos de usuarios

(AFP) -El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, invitó este martes al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a que explique el escándalo sobre el uso ilícito de información personal de millones de usuarios de la red social que hizo una empresa de análisis de datos con fines políticos.

"Invitamos a Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo. Facebook necesita aclarar ante los representantes de 500 millones de europeos el hecho de que los datos personales no fueron usados para manipular la democracia", explicó Tajani en su cuenta en Twitter.

Una comisión parlamentaria británica también había solicitado este martes a Zuckerberg que comparezca para abordar el caso que tiene en la mira a la empresa Cambridge Analytica (CA).

Tajani anunció el lunes que los eurodiputados iban a "investigar plenamente" esta "violación inaceptable de los derechos a la confidencialidad de los datos", revelada por el diario The New York Times y el semanario británico The Observer.

Las autoridades encargadas de la protección de datos de la Unión Europea tomaron cartas en este caso y señalan a Cambridge Analytica como una empresa vinculada a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, acusada de haberse apoderado sin consentimiento de la información personal de millones de usuarios de Facebook.

El caso ya es parte de la agenda de una reunión de estas autoridades en Bruselas, indicó la Comisión Europea, y precisó que una representante pedirá este mismo martes en Washington "aclaraciones" a Facebook, un día después que el escándalo provocara una fuerte caída de sus acciones en la bolsa.

Según la investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer, Cambridge Analytica se hizo con datos de varias decenas de millones de usuarios de Facebook con los que habría creado un algoritmo para prever e influir individualmente en el voto de los electores.

Facebook suspendió a Cambridge Analytica la semana pasada tras conocerse que no había destruido los datos de millones de usuarios como se había acordado.

La responsable de la Comisión de Información británica pidió este martes una orden judicial para registrar Cambridge Analytica.