Un banquero de inversiones en París dice que no pasa una semana sin que reciba una llamada de un cazatalentos con alguna oferta laboral. Otro recibió un aumento inesperado en junio después de un reajuste anual apenas unos meses antes.

Con gigantes como JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp. y Citadel expandiendo sus operaciones en la capital francesa, la ciudad se ha convertido en uno de los mercados laborales más populares de Europa para los profesionales financieros. Los salarios están aumentando y las empresas de reclutamiento dicen que ha sido difícil encontrar candidatos prometedores.

“El mercado está muy ajustado”, dijo Renaud Garnier, gerente ejecutivo de servicios bancarios y financieros de la cazatalentos Michael Page. Los solicitantes “ahora participan en tres o cuatro procesos de contratación diferentes al mismo tiempo”.

Firmas financieras estadounidenses, que durante décadas utilizaron Londres como puerta de entrada al mercado único europeo, están abriendo oficinas o fortaleciendo las operaciones existentes en el continente para mantener su acceso al bloque. Para fines de este año, París habrá agregado 3,000 empleos financieros gracias al brexit, dijo el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, en junio. Muchos piensan que la tendencia es apenas el comienzo.

“Las primeras reubicaciones de bancos en París crearon un ecosistema financiero integral que atraerá a más instituciones financieras”, dijo Arnaud de Bresson, director gerente de Paris Europlace, una asociación del sector que promueve la ciudad como centro financiero internacional. “Los fondos de cobertura, los administradores de activos y otros proveedores de servicios financieros también buscan formar parte de esto. Es un efecto de bola de nieve”.

Los días en que los banqueros júnior en Francia ganaban menos que sus contrapartes del Reino Unido podrían convertirse en cosa del pasado. Un analista de fusiones y adquisiciones en París ahora puede ganar un salario base de entre 60,000 y 70,000 euros al año, alcanzando rápidamente el nivel de Londres, dicen los cazatalentos. Un gerente de un banco francés se quejó de que los bancos estadounidenses están pagando demasiado a los banqueros y sesgando el mercado.

Si bien la remuneración promedio en Francia sigue siendo más baja que en el Reino Unido, “ha habido presión sobre los salarios desde el brexit, ya que los bancos locales están tratando de igualar lo que las instituciones extranjeras pueden ofrecer”, dijo Stéphane Rambosson, cofundador de la empresa de selección de ejecutivos Vici.