El Consejo Internacional de Aeropuertos (CIA) prevé que en el 2020 el tráfico de pasajeros caiga 60% como consecuencia del COVID-19 y que la reducción de ingresos del sector se sitúe en la cifra récord de US$ 104,500 millones para el conjunto del año.

El estudio del CIA, que representa a 668 asociados que operan 1,979 aeropuertos en 176 países, también señala que el tráfico aéreo de pasajeros no recuperará los niveles del 2019 hasta al menos el 2023 y que en los países con un significativo tráfico internacional la fecha se retrasará hasta el 2024.

Según los datos del CIA, el segundo trimestre del 2020 “fue el peor que ha visto el sector, con una pérdida de casi el 90% del tráfico global de pasajeros en aeropuertos”. Pero el organismo espera que en el tercer y cuarto trimestre se produzca una “recuperación sostenida aunque parcial”.

En el tercer trimestre se espera que la pérdida de tráfico se reduzca a 70% y que en el cuarto y último trimestre del año sea de 50%.

Pero el CIA también destacó el alto nivel de incertidumbre que existe. En el peor de los escenarios contemplados, la pérdida del tráfico aéreo en diciembre del 2020 se situaría en 73% de lo proyectado para ese mes antes de la declaración de la pandemia.

Por ingresos, la región que más perderá en el 2020 es Europa, con US$ 38,800 millones de pérdidas de ingresos, Asia-Pacífico, con US$ 27,600 millones, seguido de Norteamérica, con US$ 21,000 millones.

Latinoamérica y el Caribe dejarán de ingresar US$ 6,500 millones, mientras que el Oriente Medio perderá US$ 8,000 millones y África US$ 2,570 millones.

El director general del CIA, Luis Felipe de Oliveira, señaló en un comunicado que “los aeropuertos son elementos claves del desarrollo económico pero sin el apoyo de los gobiernos y con US$ 104,000 millones de pérdidas a consecuencia del devastador impacto de la pandemia en la aviación, ahora es el momento de unirnos para apoyar la recuperación”.

De Oliveira destacó cifras del Grupo de Acción del Transporte Aéreo que señalan que 65.5 millones de empleos en todo el mundo dependen de la aviación, sector responsable de US$ 2.7 billones en el Producto Bruto Interno (PBI) mundial.

También criticó lo que denominó “medidas innecesarias de cuarentena” porque afectan a la confianza de los pasajeros y solicitó “medidas armonizadas y un planteamiento basado en riesgo sustentado por pruebas científicas que ayudarán a restaurar la confianza de los viajeros y ayudará la recuperación económica del sistema de la aviación”.