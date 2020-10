La pandemia de COVID-19 no ha frenado el aumento de las grandes fortunas, que a finales de julio sumaron una cifra récord de US$ 10.2 billones, con un crecimiento especialmente rápido en los sectores tecnológico y sanitario, señala un informe del banco suizo UBS y la consultora británica PricewaterhouseCoopers.

Indica que en el 2018, 2019 y los primeros siete meses del 2020 la riqueza total de las fortunas superiores a los US$ 1,000 millones creció 19.1%.

El crecimiento fue aún mayor en el sector tecnológico, donde los más ricos sumaron US$ 1.8 billones (42.5% más que antes del 2018) y en el sanitario, con un alza de 50.3% hasta US$ 658,600 millones.

En el sector tecnológico “el COVID-19 aceleró la tendencia de forma significativa, al mostrar el valor del mundo digital que crearon”, mientras que farmacéuticas y otras firmas sanitarias se vieron estimuladas por “una nueva era de descubrimientos de medicinas, innovaciones en diagnósticos y tecnología médica”.

Por países, Estados Unidos lidera las fortunas de los más ricos, totalizando US$ 3.6 billones, seguida de China (US$ 1.6 billones), Alemania (US$ 594,000 millones), Rusia (US$ 467,000 millones) y Francia (US$ 442,000 millones).

El estudio también señala que los milmillonarios “han donado más que nunca” en los meses de la pandemia, y señaló que sumaron al menos US$ 7,200 millones.