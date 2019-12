El paladio y el níquel, los dos metales con mejor desempeño de 2019, conservarán su brillo en 2020, impulsados por una industria automotriz que se está ajustando para enfrentar los nuevos desafíos en materia de emisiones de carbono.

Leyes ambientales más estrictas en Europa y China probablemente aumentarán el uso de paladio en autocatalizadores que reducen las emisiones en vehículos que funcionan con gasolina. Entretanto, el crecimiento de vehículos eléctricos que se pronostica en adelante está apuntalando la demanda de níquel, un material crucial en baterías recargables y acero inoxidable.

Los suministros de ambos metales, a menudo producidos a partir de las mismas minas, han sido ajustados, evitando que los precios retrocedan. En miras al futuro, analistas ven que los precios de paladio que superaron los US$ 2,000 por onza a principios de la semana pasada aumentaron hasta US$ 2,500 en 2020. Si bien el níquel se ha desplomado recientemente, se dio tras un período en que alcanzó un máximo de cinco años. El pronóstico mediano de 10 bancos para 2020 es de al menos un aumento de 10%.

“2020 será el año en el que se adoptará el mayor número de cambios en la legislación de emisiones”, según Ryan McKay, analista de TD Securities. Ambos metales “están siendo impulsados por preocupaciones ambientales y la presión de tener autos más limpios”, dijo.

Así es como analistas ven el desempeño de los dos metales en 2020:

Paladio

UBS, Citigroup y Morgan Stanley esperan que el mercado se mantenga ajustado en 2020, y analistas de Morgan Stanley proyectan un déficit de 1.06 millones de onzas. Esto se genera cuando China se prepara para implementar estándares completamente nuevos de emisiones a partir de enero, mientras que Europa ampliará sus estándares Euro 6d con nuevas tarifas en algunas áreas destinadas a propietarios de automóviles que no cumplan con los estándares.

Níquel

El níquel presenta una imagen más compleja.

Una prohibición prevista de las exportaciones de Indonesia, el mayor proveedor mundial de minerales de níquel, podría aumentar los precios a medida que inicia el año 2020. Indonesia está tratando de desarrollar su propio mineral en níquel terminado, en lugar de enviarlo a China para su procesamiento.

Pero dado que China y otros consumidores ya están acumulando grandes reservas de mineral en previsión de la prohibición, el aumento de precios no está garantizado y puede no durar mucho si ocurre. Sin embargo, a medida que avanza el año, las existencias se reducirán y la segunda mitad podría ver un aumento de los precios a US$ 15,000 por tonelada para fin de año desde aproximadamente US$ 14,000 ahora, según una nota del 11 de diciembre de analistas de Morgan Stanley, que incluye a Susan Bates.