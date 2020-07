Surinam se está deslizando hacia un impago después de que el Gobierno solicitara a los acreedores un retraso de los pagos de uno de sus bonos.

Fitch Ratings rebajó la calificación del país más pequeño de Sudamérica de CCC a C, cerca del nivel de incumplimiento, después de que el Gobierno pidiese el consentimiento de los tenedores de bonos para posponer los pagos y cambiar las condiciones de la deuda denominada en dólares con vencimiento en el 2023.

El nuevo Gobierno de coalición de la antigua colonia holandesa ha heredado una serie de problemas económicos, que incluyen un importante déficit de cuenta corriente, reservas extranjeras agotadas y una economía azotada por la pandemia y los bajos precios de exportación de petróleo. La nueva Administración reemplaza al ex presidente Desi Bouterse, quien está apelando una condena por asesinato de masas.

“Si los acreedores no están de acuerdo con la solicitud, se produciría un incumplimiento al final del período de gracia a menos que se realice el pago”, dijeron analistas de Fitch, entre los que se incluye Kelli Bissett-Tom, en un comentario. “Fitch considera que el riesgo de una reestructuración más amplia de la deuda en moneda extranjera es alto”.

Los bonos por US$ 125 millones con vencimiento en el 2023, que se vendieron en diciembre, se han negociado poco desde que se fijó su precio, según datos compilados por Bloomberg. Aun así, la nación no efectuó los pagos de la deuda con vencimiento el 30 de junio y entró en un período de gracia de 10 días para un capital de US$ 15.6 millones y un período de gracia de 30 días para cupones por US$ 8 millones, según Fitch.

Los bonos algo más líquidos con vencimiento en el 2026 por US$550 millones se han desplomado 32 centavos a unos 46 centavos por dólar en lo que va de año, según muestran los datos.

Petición de clemencia

En una petición de consentimiento con fecha del 30 de junio, el Gobierno solicitó un nuevo calendario de amortización, a partir de diciembre del 2020 o junio del 2021, dependiendo de si Surinam inicia un programa del Fondo Monetario Internacional. El Gobierno también solicitó cambios en las condiciones relacionadas con los flujo de efectivo.

Los inversores tienen hasta el 8 de julio para aceptar la propuesta, y Surinam necesitará la aprobación de los titulares de al menos el 75% de los bonos para poder adoptar los cambios. Según el comunicado, los inversores institucionales que poseen alrededor del 83% del principal pendiente ya expresaron su intención de respaldar el cambio de las condiciones.

Según Fitch, la deuda externa neta del país representaba alrededor del 57,9% de su producto interno bruto a fines de 2019.