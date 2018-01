Oscar 2018: ¿Cuál fue el presupuesto de las películas nominadas a la estatuilla de oro?

El próximo 04 de marzo, la Academia de Hollywood dará a conocer a los ganadores del Oscar, el más famoso reconocimiento en el mundo cinematográfico del mundo. Pero, ¿cuál fue el presupuesto de las cintas nominadas a la Mejor Película?

En lo que respecta la producción, grabación y distribución, entre la película más barata nominada al premio Oscar 2018 y la más cara, existe una brecha de US$ 146.5 millones.

¿La calidad de la película va más allá del presupuesto? Parece que sí, y ello lo demuestran estas nominadas.

1) Llámame por tu nombre (Call me by your name)

La cinta europea dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ivory, cuyo estreno en el Perú está programado para los primeros días de marzo, es la más barata en costos de producción. Se invirtió un total de US$ 4.9 millones. La producción recaudó US$10. 955.752 a nivel mundial, según The Numbers.

2) ¡Huye! (Get Out)

La película de horror nominada a cuatro premios Oscar contó con un presupuesto de US$5 millones. Protagonizado por Daniel Kaluuya y dirigida por Jordan Peele, entre sus nominaciones también se incluyen la de mejor director, mejor actor y mejor guión original. Esta cinta se estrenó en el Perú en mayo del año pasado.

3) Lady Bird

Nominada a cinco premios Oscar, que incluyen a su directora Greta Gerwig y Saoirse Ronan, su actriz principal. E s la tercera cinta menos costosa, con un presupuesto aproximado de US$10 millones. Se estrena el 15 de febrero.

4) Tres anuncios en las afueras (Three billboards outside Ebbing, Missouri)

La producción, dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por Frances McDormand contó con un presupuesto de US$12 millones. Además es la tercera película con más nominaciones para la ceremonia del Oscar. En el Perú se estrena el próximo 08 de febrero.

5) La forma del agua (The Shape of the water)

La película del director Guillermo Del Toro, que fue la que más nominaciones se ha llevado (13 en total), costó US$19.4 millones. La cinta se estrenará el 22 de febrero.

6) Las horas más oscuras (Darkest Hours)

La película inglesa protagonizada por Gary Oldman y dirigida por Joe Wright, es la segunda con más nominaciones (8 en total) y costó US$30 millones.

7) El hilo fantasma (Phantom Thread)

La película del director Paul Thomas Anderson y protagonizada por Daniel Day - Lewis es la tercera más costosa, con un presupuesto estimado de US$35 millones. En el Perú se estrena el primero de marzo.

8) Los archivos del pentágono (The post)

Dirigida por Steven Spielberg y escrita por Liz Hannah y Josh Singer. La película que trata sobre periodismo de investigación en la época del presidente Nixon en los Estados Unidos costó cerca de US$50 millones. La cinta protagonizada por Tom Hanks y Meryl Streep se estrena en Perú el primero de febrero.

9) Dunkerque (Dunkirk)

La película escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan, tuvo un costo de US$150 millones. Según The Numbers, logró una recaudación mundial de US$504.732.463.