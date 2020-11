La Organización Panamericana de la Salud (OPS) espera tener la vacuna contra el COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe entre marzo y mayo a través del mecanismo Covax de acceso global, y aplicarla “muy probablemente” por etapas.

Así lo dijo Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“En términos reales creemos que vamos a tener vacunas para entregar a los países en el primer semestre de 2021”, afirmó. “Pensamos que para marzo, abril o mayo”.

A continuación, un resumen de la charla:

La OMS creó el mecanismo Covax para adquirir y distribuir de forma equitativa la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué países de la región lo integran?

Todos los países de América Latina y el Caribe han firmado su interés en participar en el mecanismo Covax. Hasta ahora, 28 países con capacidad para comprar las vacunas han firmado acuerdos con el Covax, y otros 10 países son elegibles para recibir apoyo financiero.

¿Cuánto cuesta participar?

El costo es un pago inicial que corresponde a alrededor de 15% del volumen de dosis de vacunas que se estima que van a recibir en la primera fase. Hay países que han solicitado un volumen de dosis proporcional al 10% de su población, otros al 15%, al 20%, al 30%. Para estimar el precio, se hizo un promedio entre las vacunas más baratas (de US$ 2 a US$ 2.5 por dosis) y las más caras (de US$ 25 a US$ 30).

¿Qué vacunas se ofrecerán?

La gran ventaja del mecanismo Covax es que vamos a trabajar con una gran canasta de productores, queremos tener de 10 a 15 productores. El objetivo es tener 2,000 millones de dosis en el primer año de manera que los 184 países que participan puedan acceder a la vacuna. La OPS y Unicef lanzamos la semana pasada el primer llamado público de presentación de propuestas. Esperamos en un par de semanas tener un consolidado de todas, con las dosis disponibles, los tiempos de entrega y los precios.

Pfizer, Moderna y Sputnik V reportaron niveles de eficacia superiores al 92% en sus vacunas experimentales. ¿Estarán en el Covax?

Esos resultados preliminares son buenas noticias, sin duda. Pero no son suficientes. Actualmente hay 11 vacunas en fase 3, que es la etapa final de ensayos clínicos. Todas tienen que completarlos, publicar los datos para que la comunidad científica internacional pueda revisarlos, luego ser aprobadas por la autoridad regulatoria de cada país.

Y en nuestro caso, también se necesita que la OMS diga que cumplen los requisitos de seguridad y eficacia. Cualquier vacuna, de Rusia, de China, de Estados Unidos, del Reino Unido, todas las que están en proceso de fase 3 son muy bienvenidas a participar en el Covax.

¿Muchos países de la región están en el Covax y al mismo tiempo negocian por su parte con los productores?

Hay varios países de la región que también tienen acuerdos bilaterales con productores. Es una manera de ampliar sus opciones. Los acuerdos bilaterales con uno u otro productor siempre pueden tener algún riesgo porque puede pasar algo con la vacuna. Y para esos acuerdos en general los productores exigen un pago por adelantado. Pero es una decisión de cada país.

¿Cuándo tendrá el Covax las vacunas?

En términos reales creemos que vamos a tener vacunas para entregar a los países en el primer semestre del 2021. Nuestra expectativa es que los productores más avanzados entregarán los datos a las autoridades regulatorias para diciembre, enero. Entonces, con el tiempo para las evaluaciones, la producción, la entrega, pensamos que para marzo, abril o mayo puede ser una buena apuesta.

¿Cuáles son los principales retos para distribuir la vacuna? La de Pfizer, por ejemplo, necesita conservarse a muy baja temperatura.

Nunca se ha utilizado una vacuna que necesite ser almacenada a -75ºC. Eso es un desafío para todos los países, no sólo para los de la región. Hay más de 100 vacunas en desarrollo, pero las otras que están más cerca de concluir los ensayos clínicos todas utilizan la misma cadena de frío que los países ya utilizan.

Otro reto es la vacunación…

América Latina y el Caribe tienen excelente experiencia en programas de vacunación, pero siempre es un desafío organizar una campaña con estas características, que va a ser muy probablemente por etapas. Una primera fase será para los profesionales de la salud, los trabajadores esenciales y las personas con condiciones que generen mayor riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19, para después ir ampliando hacia otros grupos de la población.

¿Usted se vacunaría?

Sí, inmediatamente, sin duda.

¿Qué pasa si no se vacuna mucha gente?

Las vacunas tienen un efecto individual de protección y un efecto de inmunidad colectiva. No tenemos los datos finales sobre cuál es la proporción para alcanzar la inmunidad colectiva contra el COVID-19. Se habla de 70%, 75%, 80%, pero hay que confirmarlo. Entonces es muy importante que las autoridades brinden informaciones muy transparentes, muy objetivas, para que la población pueda comprender la gran ventaja de tener acceso a esa vacuna.

Cuanta más gente se vacune mejor para todos…

Así es.