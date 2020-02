A personas que trabajan algunos de los días más largos en los mercados mundiales de valores les gustaría que fueran más cortos, según una encuesta de Bloomberg News.

En todo Europa, el 74% de los profesionales de las finanzas, incluidos operadores, analistas y gestores de fondos, dijeron estar a favor de reducir el día actual del mercado bursátil de 8 1/2 horas, el cual excede al de Estados Unidos por dos horas.

Los resultados de la encuesta dan peso a una propuesta de dos organismos profesionales para acortar las horas de mercado por razones que incluyen concentración de liquidez en las primeras y las últimas horas de negociación, el corto lapso entre los comunicados de prensa corporativos y la apertura del mercado, y la necesidad de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y la diversidad en las empresas financieras. Gestores de activos de la Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME) y la Asociación de Inversión de del Reino Unido solicitaron a las bolsas en noviembre considerar reducir 90 minutos de su día de negociación.

“Hacer las horas de negociación más cortas mejorará la eficiencia del mercado”, asegura Matthew McLoughlin, socio en Londres y jefe de comercio de Liontrust Investment Partners LLP y miembro del comité de comercio de compra de la Asociación de Inversiones. “No hay ningún beneficio en distribuir la liquidez durante un lapso más largo de lo necesario”.

En una encuesta informal, Bloomberg News preguntó a 114 participantes del mercado, con un 52% en Londres y el resto en otras ciudades europeas importantes, incluidas París y Ámsterdam. Alrededor de dos tercios de los encuestados eran operadores, 17% gestores de fondos y 16% analistas.

Una reducción del día de negociación en una hora se ve favorecida por el 51% de los que abogaron por un horario más corto, mientras que al 34% le gustaría que se redujera en 1 1/2 horas. En general, un 78% de los encuestados apreciaría un inicio posterior de la apertura del mercado de valores europeo y el 75% está a favor de un cierre anterior.

Si bien no existe un consenso sólido sobre cuáles deberían ser las horas, la respuesta más popular, favorecida por el 28% de los encuestados, fue retrasar el horario de apertura del mercado una hora, a las 9 am, hora de Londres, y adelantar el cierre 30 minutos a las 4 pm.

Los avances tecnológicos en los últimos 20 años que hacen que sea más fácil operar desde ubicaciones remotas en todo el mundo son una de las razones por las cuales las horas de mercado no necesitan ser tan largas como en Europa, según Helen Thomas, exjefa de divisas activas en State Street Global Advisors, quien ahora dirige una empresa de consultoría macroeconómica.

“Los mercados en estos días son mucho más eficientes en términos de costos comerciales y mejoras tecnológicas, por lo que las personas pueden comerciar más fácil y rápidamente desde cualquier parte del mundo”, dijo.

El desequilibrio entre la duración del horario de operaciones en Europa y Estados Unidos está en desacuerdo con la escala respectiva de los mercados de las regiones. La capitalización del Stoxx Europe 600 es aproximadamente la mitad que la del S&P 500 y el promedio de rotación del índice de referencia europeo en los últimos 12 meses es aproximadamente 40% más bajo que en Wall Street.

Posible resistencia

La propuesta de horario reducido podría encontrar resistencia de las bolsas continentales europeas. Retrasar el inicio del día de negociación en toda la región podría significar que el mercado bursátil alemán no abriría hasta las 10 a.m. hora local y Finlandia hasta las 11 a.m., por ejemplo.

“Creemos que acortar las horas de negociación no es bueno para el mercado, ya que reduce las posibilidades de que los inversores y los comerciantes activos implementen sus decisiones de negociación”, asegura Peter Vorrath, jefe de negocios y desarrollo corporativo de SSW-Trading GmbH en Hamburgo, Alemania.

Vorrath también está preocupado por el impacto que las horas más cortas tendrá en los inversores minoristas, ya que la medida podría aumentar los costos para los comerciantes diarios que les gusta operar fuera del horario normal, cuando los diferenciales son más amplios, y los empujaría hacia bolsas de venta libre y minoristas.