Internacional







ONU predice pérdidas de US$ 32,000 millones en caso de Brexit sin acuerdo El aumento de los aranceles se traduciría para los británicos en pérdidas de exportaciones que oscilan entre los US$ 11,400 y los US$ 16,000 millones. Los obstáculos no arancelarios podrían suponer pérdidas de hasta 16,000 millones.