Los meses de preocupación sobre el aumento de los niveles de infección de la Covid-19 pueden ser secundarios para los inversores en los próximos días, ya que los eventos que mueven el mercado y las decisiones políticas tomarán el centro del escenario.

El Congreso Nacional del Pueblo anual de China probablemente mantendrá la volatilidad suprimida para las monedas de los países en desarrollo a partir del viernes, a pesar de la perspectiva de otro brote de tensiones entre Beijing y Washington. La medida de volatilidad implícita de JPMorgan Chase & Co. disminuyó en las últimas tres semanas, ya que la historia sugiere que el Banco Popular de China hará todo lo posible para garantizar un ambiente tranquilo de comercio de yuanes durante la reunión.

En otros lugares, se pronostica que los bancos centrales de Sudáfrica, Turquía, Indonesia y Tailandia recortarán nuevamente las tasas de interés, lo que podría disminuir los retornos de las inversiones en sus monedas. A medida que aumentan los niveles de deuda en dificultades en las economías en desarrollo, Argentina puede caer oficialmente en incumplimiento si la nación sudamericana no logra alcanzar un acuerdo de reestructuración de US$ 65 mil millones con los tenedores de bonos antes de la fecha límite del viernes.

"Sin lugar a dudas, todavía hay muchos riesgos", dijo Trieu Pham, estratega de mercados emergentes de ING Groep NV en Londres. "Sigo preocupado por las vulnerabilidades externas de los mercados emergentes, que volverían a ser el centro de atención si las monedas de los mercados emergentes estuvieran bajo presión".

Eso no quiere decir que el coronavirus esté lejos de la mente de las personas después de que la Reserva Federal (Fed) emitió una advertencia el pasado viernes de que las acciones y otros precios de los activos podrían sufrir una disminución significativa si la pandemia se profundiza. El presidente de la Fed, Jerome Powell, quien pidió la semana pasada una mayor acción del gobierno para prevenir el daño económico duradero del virus, testificará ante el Congreso el martes.

Yuan estable

Los inversores esperan señales de estímulos por parte del Congreso de China en su reunión anual. En las últimas siete sesiones anuales, el yuan en alta mar aumentó en cinco ocasiones, mientras que la fijación oficial se mantuvo estable

Además, se espera que el banco central de China mantenga las tasas de interés sin cambios el miércoles, según Bloomberg Intelligence, aunque existe la posibilidad de un recorte en el requisito de reserva en el futuro cercano. Esto puede ofrecer apoyo a los bonos locales: después de que los rendimientos a 10 años hayan aumentado 18 puntos básicos este mes, el peor desempeño en Asia

Argentina recibe nuevas propuestas

Los principales acreedores de Argentina enviaron al gobierno de Alberto Fernández nuevas contraofertas en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo de reestructuración.

Los tenedores de bonos tienen hasta el viernes para llegar a un acuerdo. La fecha límite se alinea con la fecha de vencimiento de US$ 500 millones en pagos de intereses retrasados. Si no se llega a un acuerdo o no se paga el efectivo en esa fecha, se produciría el noveno incumplimiento de Argentina

En el frente macro, una lectura de la actividad económica argentina en marzo, programada para el miércoles, reflejará los primeros riesgos del virus.

Cambio en Malasia

La primera sesión parlamentaria de Malasia desde su cambio caótico de gobierno hace dos meses y medio se limitó a escuchar el discurso del rey. No dejó tiempo para que los representantes discutan políticas para abordar la pandemia o pasen por un voto de confianza planeado contra el primer ministro Muhyiddin Yassin.

Se produce después de que Ahmad Zahid Hamidi, presidente de la coalición gobernante Barisan Nasional, dijo que brindará apoyo y confianza indivisas a Muhyiddin. Una disminución del riesgo político en el país, que fue culpado por arrastrar las acciones de Malasia a un mercado bajista, puede ayudar a respaldar los activos del país.

El IPC de abril de Malasia vence el miércoles. Una encuesta de Bloomberg considera que los precios caen un 1.6%. En toda Asia, las lecturas de inflación estuvieron por debajo de las expectativas para abril, proporcionando un apoyo significativo para los precios de los bonos en mayo