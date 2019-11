Por Mac Margolis

En sus más de 13 años en el cargo, el presidente boliviano Evo Morales fue a menudo promocionado como el buen bolivariano. Templó su retórica socialista sin remordimientos con una economía mayoritariamente pragmática. Tuvo excedentes presupuestarios durante muchos años, contuvo la inflación y presidió un auge de las exportaciones.

Es cierto que el mercado de gas natural ayudó a rebosar los cofres del gobierno y los programas sociales que ganan votos, mientras que la expansión de la producción de coca mantuvo la economía extraoficial. Sin embargo, aunque no era amigo del capitalismo, Morales era lo suficientemente astuto como para no sofocar la iniciativa privada. Bajo su mandato, los trabajos se multiplicaron y la desigualdad disminuyó.

Ese es un récord que cualquier líder latinoamericano envidiaría, mucho más sus desafortunados compañeros de la socialista Marea Rosa inspirada por el difunto autócrata venezolano Hugo Chávez. Y, sin embargo, en los Andes, donde el poder es adictivo, quería más, sin importar la constitución y los votantes de Bolivia.

Incluso mientras se marchaba el lunes a México en busca de refugio y su país se precipitaba hacia el caos por su reelección escandalosamente manipulada, Morales no mostraba signos de renuncia, mucho menos de arrepentimiento. "Los golpistas están destruyendo el estado de derecho", tuiteó Morales en vísperas de su despedida, prometiendo regresar pronto "con más fuerza y ​​energía".

Tal desafío despertó una vez orgullo y lealtad, especialmente entre los pueblos indígenas descuidados a quienes Morales, de ascendencia indígena aimara, había defendido. Hoy, esas palabras tienen el tono más familiar de la vanidad, la arrogancia y los líderes populistas que se han quedado más allá de su fecha de caducidad.

Es difícil decir exactamente cuándo Morales comenzó a pasar de sufragista a supremo. Tal vez fue en el 2015, cuando ordenó a los contratistas de carreteras que desgarraran una reserva indígena en contra de los deseos de la comunidad. Podría haber sido el referéndum del 2016, en el que pidió a los bolivianos votar por los límites del mandato, solo para ignorar sus votos y postularse para un cuarto mandato de todos modos, con la bendición de su Tribunal Constitucional cuidadosamente seleccionado.

¿O fue finalmente su reclamo de la victoria absoluta en las elecciones del 20 de octubre, las cuales 36 auditores independientes de 18 países concluyeron que estaban plagadas de irregularidades, desde colegios electorales incendiados hasta recuentos de votos engañados digitalmente?

La discordia civil se convirtió rápidamente en confrontación callejera, violencia y anomia: es un cuadro inquietantemente familiar para esta nación mayormente pobre y en conflicto crónico con una debilidad por el cambio de régimen. Bolivia siempre ha servido como punto de referencia latinoamericano para la disfunción política. Más golpes de estado que años de independencia, es uno de los muchos tropos. Y sí, si bien las fuerzas armadas no expulsaron abiertamente a Morales del poder, al negarse a castigar a la policía que se negó a reprimir a los manifestantes antigubernamentales, en efecto le mostraron la puerta.

Los militares tenían buenas razones para la reticencia. Los bolivianos no olvidarán pronto la Guerra del Gas del 2003, cuando los soldados desplegados para contener protestas masivas por la política de mercado del gobierno para enviar gas natural a Estados Unidos a través de puertos chilenos reaccionaron trágicamente. Sesenta y siete personas murieron en las calles, lo que obligó al entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, a renunciar y huir. En el 2011, el tribunal superior boliviano encontró a varios funcionarios públicos de alto rango, incluidos cinco excomandantes militares, culpables de abusos contra los derechos humanos.

Desde ese punto de vista, el derrocamiento de Morales no se parece ni al golpe reaccionario denunciado por aliados regionales como el presidente electo argentino, Alberto Fernández, o el cubano Miguel Díaz Canel, o compañeros de viaje como el representante estadounidense Ilhan Omar y el líder del Partido Laborista del Reino Unido Jeremy Corbyn; ni la "liberación" aplaudida por los líderes derechistas Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro.

En cambio, el papel de los militares parecía más un intento de evitar otra confrontación mortal y así salvar el orden constitucional. "La mayoría de la gente diría que el ejército no es la institución que debe arbitrar una situación como esta", asegura el politólogo de Amherst College Javier Corrales. "Pero en Bolivia, donde los tribunales están llenos y no hay un árbitro estatal legítimo, hay una incapacidad total para resolver emergencias a través de mecanismos constitucionales. Es complicado".

A través de años de abuso acumulado de poder y privilegios, Morales claramente compró su propio boleto al exilio. Lo que es más preocupante, deja atrás un país polarizado y partes tóxicamente empoderadas, incluidos grupos cívicos militantes con biblia en mano, que han asaltado hogares y edificios gubernamentales en el caos resultante.

No sirve de nada que toda la línea de sucesores designados constitucionalmente de Bolivia renunciara cuando estallaron las calles, abriendo un vacío de poder del tamaño de los Andes. "Al principio, tenía la esperanza de que la partida de Morales ayudaría a restaurar la democracia", me dijo Jaime Aparicio Otero, exembajador de Bolivia en Washington. "Ahora no sabemos quién está a cargo y cómo sofocar el miedo y la anarquía".

Una señal alentadora: en lugar de aferrarse al poder y silenciar al Congreso, las fuerzas armadas están respaldando una solución civil. La senadora Jeanine Áñez Chávez de la provincia oriental del Beni, una dura crítica de Morales aunque no es miembro del principal partido de oposición, ha sido designada presidente interina y se hará cargo hasta que se pueda organizar nuevas elecciones.

No es una solución convencional. Pero en un país prolífico en golpes de estado, donde los controles constitucionales han fallado y los sucesores han desaparecido, puede ser la mejor manera de avanzar.