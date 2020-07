Internacional







No es reinventarse, es sobrevivir: la alta cocina en tiempos del COVID-19 En Perú el tema de los domicilios pasa por ser "un ejercicio", según el chef Jaime Pesaque, dueño de Mayta, en Lima. "Las primeras semanas dije: 'No lo voy a hacer porque mi restaurante no tiene ese espíritu, porque hay un tema de hospitalidad, de servicio, de una experiencia insitu en el local', pero conforme fueron pasando los días se decidió hacer el tema de delivery de una manera distinta".