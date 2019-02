Nissan recorta producción en Reino Unido

La compañía automotriz Nissan decidió recortar la producción de sus fábricas en el Reino Unido frente al clima de incertidumbre generado por una próxima resolución en el proceso del Brexit.

La medida implica recortar cientos de empleos y afecta gravemente a alrededor de 7,000 trabajadores ingleses que laboran para la empresa japonesa en las instalaciones de la ciudad de Sunderland, al noroeste del Reino Unido.

"Estoy muy decepcionado pues la decisión llega en un momento en que el sector automovilístico del Reino Unido está bajo enorme presión, no solo por el Brexit sino también por las emisiones del diésel y otros problemas", señaló Steve Bush, miembro del sindicato del sector automovilístico británico en declaraciones a Deutsche Welle.

El último domingo, Nissan anunció que no producirá el modelo X-Trail en la fábrica de Sunderland, su mayor implantación en Europa, y aludió indirectamente al Brexit.

"Son malas noticias para la ciudad y para la región pero no me sorprende. La incertidumbre en torno al Brexit determina ahora todas las decisiones de producción", manifestó Julie Elliott, diputada de Sunderland.

Es preciso destacar que la salida del Reino Unido de la Unión Europea afectaría el libre comercio entre la isla europea y los países que integran la Unión Europea. Sin embargo la mayoría en Sunderland apoyó el Brexit.



Reino Unido tiene previsto concluir con el proceso del Brexit y abandonar la Unión Europea el próximo 29 de marzo. Pese a que todavía no se concreta un acuerdo final entre ambas partes, la primera ministra británica, Theresa May, destacó el domingo que no postergará la fecha de salida.

