La oposición y el gobierno del presidente Sebastián Piñera negociaban el jueves contrarreloj para encontrar un acuerdo sobre la forma de renovar la constitución chilena, mientras la moneda local continuaba desplomándose y el país entraba en su cuarta semana de protestas.

Frente a la opción oficialista que pretende una reforma a través de un Congreso Constituyente -con los actuales legisladores- y la demanda de la oposición de que se establezca una Asamblea Constituyente formada por ciudadanos electos, parecía abrirse paso un mecanismo alternativo que mezcla legisladores y ciudadanos.

En tanto, el peso chileno de depreciaba hasta tocar un nuevo mínimo histórico y el dólar cotizaba a 820 pesos chilenos, una cifra inimaginable hace menos de un mes. Antes del estallido de la crisis, la divisa se cambiaba por entre 710 y 720 pesos chilenos.

La caída del peso invocaba entre los distintos sectores el temor de la recesión en la que puede caer Chile si no soluciona pronto su revuelta social, para la que parece no haber una salida fácil ni clara.

La Cámara Nacional de Comercio advirtió que se podrían perder 100,000 empleos en las próximas semanas de pequeños y medianos comercios que no pueden abrir sus puertas, han sido saqueados u operan con horarios reducidos. En tanto, dirigentes del sector advirtieron que ya se perdieron unos 50,000 puestos de trabajo.

El 18 de octubre un alza en la tarifa del metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones que dieron paso a multitudinarias protestas y saqueos en todo el país en demanda de mejoras en la educación, la salud, la reforma del sistema de pensiones y una nueva constitución que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Al comienzo de la crisis Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas, cuyo monto es de US$ 146 mensuales, y propuso rebajar los sueldos de los congresistas y subir los impuestos de quienes ganan más de US$ 11,000 al mes, pero no logró atenuar las protestas.

Posteriormente realizó una reforma tributaria para gravar a los que más tienen, condonar los intereses de las deudas que contraen los estudiantes universitarios e incrementar el ingreso mínimo al equivalente a US$ 470 mensuales.

Los chilenos tienen un sueldo promedio que oscila entre los US$ 500 y US$ 700. Según Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, en Chile el 10% de la población gana un 7.8% más que el 90% restante y el 65% de los 18 millones de chilenos gasta más que sus ingresos y está sobreendeudado.

La fiscalía investiga la muerte de 23 personas en el contexto de las manifestaciones, a las que habría que sumar una persona calcinada en el incendio de un supermercado y otra atropellada durante una protesta esta semana. Hasta el momento las protestas han dejado unos 15,000 detenidos, según la policía.

En tanto, el jueves se cumple el primer aniversario de la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca, asesinado a manos de la policía, un caso que dañó fuertemente la imagen institucional y al entonces ministro del Interior. Catrillanca se ha convertido en el símbolo de la represión policial, que enfrenta críticas por su cuestionada actuación para dispersar las protestas.

Se teme que el aniversario atice las manifestaciones previstas para el jueves. Según la policía, entre la madrugada y las primeras horas de la mañana se produjeron 18 saqueos en supermercados de todo el país.

Varios centenares de personas comenzaron a agruparse en Temuco, unos 700 kilómetros al sur de Santiago en la región de la Araucanía, donde vivía el joven mapuche. También se registraban manifestaciones en el barrio de Ñuñoa de Santiago.

Marcelo Catrillanca, padre del joven fallecido, pidió a través de los medios locales “manifestarse con tranquilidad y resguardándose” y agregó que “no quisiéramos lamentar la muerte de cualquier muchacho, sea mapuche o no mapuche, porque para nosotros sería nuevamente revivir el dolor”.