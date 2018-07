Multan a la campaña oficial a favor del Brexit

Por Pauline FROISSART

La campaña oficial a favor del Brexit , 'Vote Leave', fue sancionada con una multa por haber violado la ley electoral, anunció este martes la Comisión Electoral británica, lo que suscitó dudas en el bando proeuropeo sobre la "validez" del referéndum de 2016.

La Comisión Electoral "realizó una investigación profunda" sobre la campaña de 'Vote Leave', apoyada por figuras del partido conservador como el exministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, y el ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, y de BeLeave, un grupo activista más pequeño, en el referéndum sobre la salida de la Unión Europea (UE) de junio 2016.

La Comisión "encontró pruebas sustanciales de que los dos grupos trabajaban con un plan común, no declaraban su trabajo conjunto y no respetaban los límites de gastos legales" de las campañas electorales, señaló el organismo.

Estas conclusiones llegan unos meses después de las acusaciones de Christopher Wylie, un informante que reveló que la firma Cambridge Analytica , sospechosa de haber utilizado los datos privados de millones de usuarios de Facebook para fines políticos, había tenido un "papel crucial" en el voto a favor del Brexit.

Christopher Wylie afirmó que Aggregate IQ (AIQ), una empresa canadiense vinculada a Cambridge Analytica, había trabajado con esta última para que la campaña "Leave.EU" no sobrepasara su límite de gastos.

En una entrevista a varios periódicos europeos, Wylie declaró que "sin Aggregate IQ, el campo del 'Leave' no habría ganado el referéndum del 23 de junio de 2016, con una diferencia de menos de 2% de los votos".

El 52% de los británicos votaron a favor de la salir de la UE.

Resultado sospechoso

Para los partidarios de seguir en la UE, las conclusiones de la Comisión hacen tambalear la validez del resultado del referéndum y refuerzan la necesidad de organizar una segunda consulta.

"El reñido resultado del referéndum parece más sospechoso que nunca", tuiteó el diputado laborista y proeuropeo David Lammy, poniendo en duda la validez del resultado.

En la Cámara de los Comunes, el diputado laborista Chuka Umunna, proUE, cuestionó al gobierno sobre el impacto de estas irregularidades en el resultado de la consulta.

Según Downing Street, el referéndum fue un "ejercicio democrático legítimo, en el que el público dio su opinión".

El grupo BeLeave, fundado por el estudiante de moda Darren Grimes, gastó más de US$ 894,000 en Aggregate IQ, especialista en la publicidad política en línea, "en el marco de un plan común con Vote Leave", según la Comisión.

"Estos gastos tendrían que haber sido declarados por Vote Leave", afirma, calculando que el grupo superó su límite de gastos, establecido US$ 9,3 millones, por casi US$ 662,000 dólares.

Vote Leave tendrá que pagar US$ 80,000 dólares por varias infracciones del código electoral, y el fundador de BeLeave, Darren Grimes, US$ 26,000, la máxima suma para un particular. La Comisión alertó a la policía y le transmitió los resultados de la investigación.

Un portavoz de Vote Leave reaccionó acusando el informe de la comisión de contener "cierto número de falsas acusaciones y de afirmaciones incorrectas". Lamentó asimismo que los investigadores tuvieran en cuenta al "supuesto informante", en alusión a Wylie, y "no hayan entrevistado a nadie de Vote Leave".

"Estamos estudiando las posibles opciones pero confiamos en que estas conclusiones serán rechazadas", agregó el portavoz.

Pero según la Comisión, Vote Leave "rechazó cooperar" en la investigación, "rechazó nuestras demandas de entrevista con un representante (del movimiento) y nos forzó a utilizar nuestros poderes legales para obligarle a darnos pruebas". "No obstante, encontramos pruebas claras e importantes".

Por su parte, Darren Grimes dijo estar "sorprendido" y "decepcionado" por la decisión de la Comisión de sancionarlo "por haber marcado la casilla errónea en un formulario". "La multa es totalmente desproporcionada e injustificada", tuiteó.