Una mujer obtiene pensión alimenticia 50 años después de su divorcio en EE.UU.

Una californiana de 74 años de obtendrá finalmente unos US$ 150,000 de pensión alimenticia que le debía desde hace décadas su exmarido, que se mudó a Canadá.

Toni Anderson dijo a medios estadounidenses que crió sola a su hija, ahora de 52 años, después de divorciarse de Donald Lenhart a fines de los años 60.

Lenhart debía pagarle US$ 210 al mes de pensión alimenticia durante 30 meses y luego 160 mensuales hasta que su hija tuviera 18 años. Pero el hombre no pagó nada y luego se mudó a Canadá, donde tuvo una nueva pareja y otros dos hijos.

"Desapareció completamente", dijo Anderson, una diseñadora de interiores jubilada de Carlsbad, al norte de San Diego, a CNN.

La mujer contó que tuvo varios trabajos y dependía de cupones de alimentos para llegar a fin de mes, además de ayudar a su hija a cursar estudios universitarios.

Anderson indicó que el año pasado se dio cuenta de que la ley de California establecía que tenía derecho a la pensión alimenticia y rastreó a su exmarido hasta Oregon, donde vive actualmente.

La cifra que Lenhart le debía era de US$ 35,000, pero finalmente fue de US$ 160,000 con intereses y multas. La pareja llegó a un acuerdo por US$ 150,000 que deberán ser pagados durante dos años.